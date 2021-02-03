اليوم.. قطع المياه لمدة 12 ساعة عن كفر الزيات للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، عن قطع المياه لمدة 12 ساعة من الساعة السادسة مساء، اليوم الأربعاء، وحتى الساعة السادسة من صباح غد الخميس، عن مدينة كفرالزيات وقريتى «بنوفر وكفرالمحروق»، التابعتين لمركز كفرالزيات.

وأوضح المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أن قطع وضعف المياه خلال تلك المدة الزمنية عن مدينة كفرالزيات والقريتين المشار إليهما، يأتى للقيام بأعمال ربط خطين بمحطة المياه المرشحة بكفرالزيات.