كوارث.. زلزال يهز «طاجيكستان».. و«موسكو» تضرب الرقم القياسي في الثلوج

شهدت عدد من الدول خلال الساعات 24 الماضية، كوارث طبيعية مثل الزلزال الذي ضرب طاجيكستان، وشعر بها سكان باكستان وشمال الهند، دون أن يسفر عن وقوع إصابات، كما شهدت روسيا تساقط ثلوج حطم الرقم القياسي اليومي المسجل منذ نصف قرن تقريبا.

وضربت هزة أرضية طاجيكستان، أمس الجمعة، وشعر بها سكان باكستان وشمال الهند، مما دفع السكان للهرب إلى خارج منازلهم.

وذكرت «هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية»، أن الزلزال بلغ قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر وكان مركزه يبعد 35 كيلومترا غرب مدينة «مرجاب» في طاجيكستان.

وأعلنت وزارة الطوارئ الطاجكية، أن مركز الهزة وقع على بعد 420 كيلومترا شرق عاصمة البلاد «دوشنبه»، فيما لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

وفي الهند، أشارت «إدارة الأرصاد الجوية»، إلى الإبلاغ عن تصدعات في بعض المنازل شمال «إقليم كشمير»، فيما قال شاهد إن جدارا قريبا من مدينة «أمريتسار» شمال الهند انهار، دون تقارير عن ضحايا.

وفي باكستان، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من البلاد.

وقالت «دائرة الأرصاد الجوية»، إن مركز الزلزال كان على عمق 80 كيلومتراً في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان، وشعر بهزته سكان الشطر الشمالي من باكستان بما في ذلك عاصمة البلاد «إسلام آباد» وأجزاء من الهند.

وأجبر الزلزال، سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم خشية وقوع هزة ارتدادية مدمرة.

وفي روسيا، أوضح مكتب «الأرصاد الجوية» في عاصمة البلاد «موسكو»، أمس الجمعة، أن تساقط الثلوج حطم الرقم القياسي اليومي والمسجل منذ نصف قرن تقريبا، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وذكر المكتب الروسي في بيان، أنه تم تسجيل هطول ما يعادل 9 ملم من الثلوج في المدينة، وهو ما يمثل 25% من معدل الهطول الشهري والمقدرة بـ36 ملم في فبراير.

وأوضح مكتب «الأرصاد الجوية»، أن الرقم القياسي المسجل لهطول 7 ملم كان في فبراير 1973.

وأشارت «الأرصاد الجوية»، إلى توقف تساقط الثلوج تماما مساء اليوم وستكون الزيادة في تساقط الثلوج في موسكو خلال أيام من 25 إلى 35 سنتيمترا.