«الأرصاد» تعلن حالة الطقس بعد 24 ساعة من سقوط ثلوج وأمطار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقا للتقرير الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدأت الأربعاء الماضي، حيث شهدت العديد من المناطق في سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر أمطار غزيرة ورعدية، أدى ذلك لتكون السيول، خاصة وسط سيناء في وادي فيران وكاترين.

وأضافت «شاكر»، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على التليفزيون المصري، أن شرم الشيخ وطابا ونويبع ودهب شهدت أمطارًا غزيرة، أدت لتجمع كميات كبيرة من المياه، كما شهدت مدن الغردقة ومرسى علم والقصير جنوب البحرالأحمر أمطارا غزيرة ورعدية الأربعاء.

وأشارت إلى أن أمس كانت ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث امتدت الموجة لمعظم أنحاء الجمهورية، وشهدت العديد من المحافظات أمطارا غزيرة مصحوبة بالبرد والثلوج، منها محافظات في الوجه البحري وشمال الصعيد «بني سويف، المنيا، أسيوط»، كما أن سيناء شهدت أمطارا غزيرة ورعدية أدت لتكون السيول.

إغلاق الطرق في السويس والزعفرانة ورأس غارب

وأوضحت أن الطرق في منطقة السويس والزعفرانة ورأس غارب أغلقت أمس بسبب السيول، كما أن محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية» شهدت أمطارا متفاوتة الشدة، من خفيفة لمتوسطة، وغزيرة على بعض المناطق.

ولفتت إلى أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية كانت من المنتظر استمرارها اليوم، لكن حدث تغيير سريع في الخرائط الجوية، وأصدرت الهيئة تحديثا أمس، حيث ستخف تماما حالة عدم الاستقرار، وتبقى فرص أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار متوسطة على منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، مع نشاط الرياح على مدار اليوم على معظم أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة للقاهرة، أكدت أن فرص سقوط الأمطار انتهت تماما اليوم، وبدأت تتحسن الأحوال الجوية منذ الصباح الباكر، حيث الشمس ساطعة، وتستمر طوال النهار، مشيرة إلى أن سيناء الأكثر تأثرا في الأحوال الجوية اليوم.