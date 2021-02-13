مصادر: وصول محولات الكهرباء بـ«صرف أبوصوير» في الإسماعيلية

أكدت مصادر مسؤولة، وصول محولات الكهرباء الخاصة بمحطة الصرف الصحي بأبوصوير، استعدادا لبدء العمل بالمحطة، مضيفًا أنه سيتم عقد تنسيقات مشتركة بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء من جهة وشركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لبدء أعمال تركيب المحولات.

وأنهت شركة المقاولون العرب، أعمال إنشاء المحطة على مساحة 7 أفدنة بتكلفة تصل إلى 70 مليون جنيه للمرحلة الأولى.

وتعمل المحطة بقدرة تصريفية 12 ألف متر مكعب في اليوم كمرحلة أولى، وتستهدف خدمة مدينة أبوصوير وقريتي السبع آبار الشرقية والغربية وقريتى المنايف والسماكين.

وتقدم أحمد البعلي عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، في وقت سابق، بطلب لمحافظ للإسماعيلية ووزير الإسكان؛ للتعجيل بإنهاء إنشاء محطة صرف أبوصوير، وإنهاء مشكلة محولات الكهرباء.

وقال أحمد بدران البعلي عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة، والتي يقع مركز أبوصوير ضمن نطاقها، إنه يولي مشروع الصرف الصحي بأبوصوير اهتمامًا كبيرًا، وكان قد تواصل بالفعل مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة ومسؤولي شركة الكهرباء لبحث اسباب توقف المحطة.

وأضاف أن استكمال المشروع وإيجاد حل له وبدء العمل في توصيل الكهرباء سيرفع العبء عن المواطنين، خاصة وأن مركز أبوصوير يعتبر الوحيد في مصر بدون صرف صحي حتى الآن.

وأوضح أحمد ضيف، أحد أهالي أبوصوير، أن مركز ومدينة أبوصوير رغم اقترابه الشديد من مدينة الإسماعيلية، إلا أنه لم يتم تفعيل مشروع الصرف به، مضيفًا: «القنطرة شرق المشروعات وصلت فيها للقرى وغاز طبيعي وقرى المراكز المجاورة تم مد لها مشروعات الصرف الصحي وأبوصوير مازالت المشروعات متوقفة».

وأشار إلى أن مدير مديرية الطرق وعد باستثناء طريق أبوصوير ورصفه قبل توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، خاصة بعد وصول الميزانية المخصصة له، متابعًا: «للأسف لم يتم تنفيذ الوعود والنتيجة حوادث متكررة ومستمرة يومياً ولا أحد يتحمل سوا أهالي ومواطني أبوصوير».

وقال اللواء شريف فهمي بشارة، إنه عقد اجتماعا مع نائب وزير الإسكان للمشروعات؛ لمناقشة كافة المشروعات المتوقفة في الصرف الصحي خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن مشروع الصرف الصحي في أبوصوير كان على رأس المشروعات المقترحة؛ لبحث أسباب التوقف وإمكانية العمل على إعادة بها خلال الفترة الحالية وإنهائها.

وأكد عدم مناقشة أي مشروعات جديدة، إلا بعد الانتهاء من كافة المشروعات المتوقفة، وإنهاء التنسيقات بين الوزارات والمديريات المختلفة، لافتًا إلى أن مشروع الصرف الصحي في أبوصوير هو أول اهتماماته منذ توليه منصبه.

واشتكى أهالي أبو صوير، على مدار الأشهر الماضية، من عدم استكمال المشروع رغم بدء العمل به في عام 2009 وتأخر استلام المشروع.