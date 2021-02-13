طرق الوقاية والعلاج من «الحمى القلاعية»: مرض فيروسي خطير يهدد الماشية

أكّدت هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضرورة تحصين كل المربيين للحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية، والوادي المتصدع، وذلك بالتزامن مع انطلاق حملات التحصين بكل المحافظات، مشددة على أنَّ الحمى القلاعية مرض فيروسي خطير، يُصيب الحيوانات مشقوقة الظلف أو الحافر، مثل: الجاموس والغنم والبقر.

ولأن الوقاية خير من العلاج، فيما يلي أهم طرق الوقاية والعلاج من مرض الحمى القلاعية.

أولًا: الوقاية

يجب الاهتمام بإعطاء الحيوان تحصينات ثلاثية كل 6 أشهر بجرعة قدرها 3 سم تحت جلد الرقبه مع الالتزام بالتعليمات.

ثانيًا: العزل

إنشاء مكان مستقل بالرعاية لاستقبال الحيوانات المشتراة لمدة 15 يومًا لتطهيرها من الطفليات الخارجية وتغذيتها على «عليقة» متوسطة ومراقبتها بدقة للتأكّد من خلوها من الأمراض أو أنها حاملة له وقبل خلطها مع باقي الحيوانات تجرع دواء طارد للديدان وتحصن ضد الحمى القلاعية بفاصل 2-3 أيام.

ثالثًا: عزل الإصابة

عند حدوث حالة حمى ينقل الحيوان إلى مكان آخر فورًا، ثم يشخص المرض على وجه الدقه ويراجع التشخيص يوميًا لما قد يجد من أعراض تؤكّد أو تنفي ما سبق ويراعي الآتي:

1) عدم استخدام «سنون السرنجات» من حيوان لآخر.

2) لا يخرج صاحب المزرعة أو من باشر الحيوان المصاب إلى السليم، دون تطهير ويفضل العكس.

* في حالة التأكّد من الإصابة بالحمى قلاعية يجب مراعاة الآتي:

1) يتمّ تحصين كل السليم واعطائه رافع مناعة.

2) تعيين عامل مخصص للمريض يعتني بالأكل والشرب والنظافة والتطهير والحقن والدهان والرعاية ولا يسمح له نهائيًا بالذهاب للسليم.

3) رش «فيروسيدال إكسترا»، 5 جم باستخدام «موتور» 20 لتر رش المكان كاملا ابتداء بالسليم وما حوله وانتهاء بالمصاب صباحا ومساءا اول ثلاث ايام ثم مرة يوميا حتي مرور 15يوم لحين اكتمال فاعلية التحصين.

4) تعزل العجول الصغيرة تحت 4 أشهر في مستوى أعلى (دور ثاني) ولا يسمح لمن دخل أو حلب حتى السليم بالدخول عليهم فربما أحد السليم حامل للمرض وهو معدي قبل المرض بأيام.

5) يوقف جميع التجريع والعلاجات غير الملحة للسليم ويراقب جيدًا وأي ارتفاع للحرارة أو العرج يحمل على أنَّه المرض يوم كامل لحين ظهور البثور.

رابعًا: علاج المصاب.. ليس علاجًا للفيروس ولكن للأرض وللعدوى المصاحبة

1) استخدام بيتادين مطهر للجروح 4 سم في الفم بـ«سرنجة» دون َسن، كل 5 ساعات، وهو أفضل للفم وأقوى قاتل للفيروس.

2) عسل أسود نصف كيلو مع 50 جم شبه مطحونة وتقلب فيه ثم ملعقة بالفم بعد البيتادين بساعة وهي أفضل علاج لالتهابات وجروح الفم.

3)ىمحلول «جنزارة» 20جم جنزارة مطحونة على 4 لترات مياه دافئة لغسيل القدم يوميا ولابد من ان تتخللها بين الحوافر ومن أول يوم وقبل العرج والجروح.

4) خافض حرارة ومضاد التهاب، 2 أمبول «ديكلوفين» أول يومين ثم 10سم «بدائل فينادين» يومين.

5) «أموكسي ط م» (تراي أوكسيل، بيتاموكس أموكسي ريتارد، كلاموكسيل أموكسي كيلا) 10سم/ 100 كجم/ 48 س مرتين.

6) مرهم «تيراميسين» العين على فتحة حلمات الضرع.