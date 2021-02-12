«الزراعة» تنفي بث إعلانات خادشة للحياء في قناتها

أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمشرف على قناة مصر الزراعية، عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حول قيام القناة بتصوير وبث إعلانات «ملابس داخلية» خادشة للحياء.

وأضاف أن الواقعة التي تناولتها أحد المواقع الإلكترونية كانت منذ عام تقريبا، وكانت لتصوير إعلان «حقائب سيدات» لصالح إحدى الوكالات الإعلانية التي أجرت الاستديو من أجل هذا الغرض.

وأوضح أن هناك أحد الأشخاص، سلك مسلكا غير أخلاقي، من خلال تصوير الفتيات خلسة أثناء استعدادهن لتسجيل الإعلان، مؤكدا أنه لا يتم بث أو تصوير أي إعلانات أو برامج بالقناة منافية للآداب العامة وقيم المجتمع وأن الإدارة الجديدة الحالية لقناة «مصر الزراعية»، ليس لها أي علاقة بواقعة تصوير الإعلان؛ كما لم يتم الإطاحة بأي أحد من العاملين بسبب الواقعة المزعومة، وأن وزير الزراعة لا يتدخل في فصل أو حتى تعيين أحد من العاملين بالقناة.

وتابع المشرف على قناة مصر الزراعية: «هناك إدارة لها هي المعنية بكل أمورها الفنية والإدارية، وأن أزمة الزملاء بالهيئة الوطنية للإعلام الذين تركوا القناة، كانت منذ شهرين، أي قبل التداول الإعلامي لهذه الواقعة، وأن القناة ليست طرفا في هذه الأزمة، لكنها مع جهة عملهم الأصلية، وأن إدارة القناة ترحب بهم في أي وقت بعد توفيق أوضاعهم الإدارية، خاصة وأن من بينهم كفاءات متميزة».

‏وتابع عزوز أن قناة مصر الزراعية تقدم رسالة إعلامية محترمة وهادفة وتقوم بدورها الذي أنشئت من أجله، في توعية وخدمة المزارعين، كذراع إرشادي، في ظل نقص عدد المرشدين الزراعيين.

وأشار إلى أن القناة تشهد حاليا تطويرًا على مستوى عالي من المهنية، في كل الأمور الإدارية والفنية، من حيث إضافة برامج جديدة، تستهدف التواصل المباشر مع المزارعين وحل المشاكل التي تواجههم من خلال المتخصصين وأيضا تلبية رغبات جميع طوائف المجتمع، موضحًا أن الوزارة منذ إنشاء القناة حتى الآن تتحمل كل تكاليف التشغيل وأجور العاملين، وتقدم كل أوجه الدعم لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وناشد المشرف على قناة مصر الزراعية جميع وسائل الإعلام ومرتادي المواقع الإلكترونية تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في المجتمع.