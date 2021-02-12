الزراعة في أسبوع.. تطوير الريف وبحيرة البردويل وتحديث «الزهراء للخيول»

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، «الإنفوجراف الأسبوعي» في نسخته رقم 25، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 5 حتى 11 فبراير الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وأصدر المركز، ملخصًا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وسلط الحصاد الضوء على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

كما حضر الاجتماع؛ الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتناول الاجتماع؛ متابعة التفاصيل التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية"، فضلا عن الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الجمهورية واصطحب خلالها اعضاء الحكومة داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق «القاهرة - السويس»، للاطلاع على تلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية موجهًا بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة علي مستوي الجمهورية من كافة الجوانب، وكذلك الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها، وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلًا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها، وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.

وأشار الملخص إلى أن الرئيس السيسي استقبل الرئيس التنفيذي لشركة «ديمي» البلجيكية لأعمال التكريك «لوك لويس»، وعددًا من كبار المسؤولين بالشركة، بحضور رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، وتناول متابعة تطوير وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء.

وعقد مجلس أمناء محطة الزهراء للخيول العربية؛ أولى اجتماعاته برئاسة وزير الزراعة، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يتم تشكيل مجلس أمناء لمحطة الزهراء يضم بعض الخبراء وممثلي الوزارات والمؤسسات مما يؤكد على اهتمام الدولة على النهوض بمستقبل صناعة الخيول.

كما أطلقت وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكافة محافظات الجمهورية، بهدف حماية الثروة الحيوانية من هذه الأمراض، وبلغ إجمالي ما تم تحصينه خلال الأسبوع الأول للحملة، أكثر من 590 ألف رأس ماشية، على مستوى الجمهورية.

كما أجرى باحثو قسم بحوث أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النباتات، المرور المكثف على زراعات القمح في جميع المحافظات على الأصناف «سخا 95، مصر 3، جيزة 171، سدس 14، جميزة 12، سخا 94، جيزة 168، ومصر 1»؛ للاكتشاف المبكر لأي إصابات لمرض الصدأ الأصفر.

كما يكثف معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، من الزيارات الميدانية، للمرور على زراعات محصول القمح، على مستوى الجمهورية، للاطمئنان على حالة المحصول وتنفيذ التوصيات الفنية، خاصة زراعة الأصناف الجديدة، والزراعة على مصاطب بهدف زيادة الإنتاجية.

وعقد مكتب المفوضية الإقليمية الإفريقية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” المؤتمر الرابع والعشرون للمفوضية، خلال الفترة 9 – 11 فبراير 2021، عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك بحضور ممثلي الخدمات البيطرية (ممثلي الدول أعضاء المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بدول قارة إفريقيا) ووفود دول القارة، وكذا حضور ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية ذو الشأن بالصحة الحيوانية، حيث تم خلال المؤتمر مناقشة الوضع العالمى في ظل انتشار وباء كورونا ومدى تأثير هذه الجائحة على الأداء العالمى للخدمات البيطرية وعلى الأخص تنفيذ استراتيجيات التحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية الوبائية والعابرة للحدود.

واعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، نجاح مفاوضات الحجر الزراعي المصري مع جامعة فلوريدا الأمريكية، والاتفاق علي تخفيض سعر شتلة الفراولة المستوردة من الشركة التابعة للجامعه ليصبح ٧ جنيهات بدلا من ١٠ وذلك دعما للمزارعين الذين يقومون بزراعة الاصناف الخاصة بالتصدير عالية الانتاجية،كما ينظم معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، من خلال مركز التدريب والتعلم والأستشارات مجموعة من ورش العمل بعنوان "كيفية التعرف على غش الألبان ومنتجاتها"، فى 9 محافظات، وذلك في دور المركز الخدمى والمجتمعى لخدمة قطاع منتجى الألبان بالمحافظات المختلفة، كما قام المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بزيارة تفقدية للأنشطة الزراعيه بمنطقه سهل الطينة، والمرور علي بعض زراعات الموسم الشتوي بالمنطقة، حيث تم عقد مؤتمر جماهيري مع المنتفعين بأراضي سهل الطينه، والاستماع إلى المشاكل التي تواجههم للعمل على حلها.

في سياق متصل، سلط الحصاد هذا الأسبوع الضوء على زيارة وزير الزراعة، إلى محافظة الفيوم، والتي شملت عدد من الأنشطة المهمة، ومتابعة عدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة.

وتفقد وزير الزراعة يرافقه محافظ الفيوم، مزرعة كوم أوشيم، التابعة لقطاع الإنتاج، كما تفقدا المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية، كذلك أحد حقول القمح بقرية الأعلام، فضلا عن أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمحافظة، والأعمال الإنشائية لمركز تجميع الألبان التابع لمشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة، بمحطة الميكنة الزراعية في إطسا.

كما شهد وزيرا الزراعة والتعاون الدولي، خلال الزيارة، تسليم 324 آلة ومعدة وجرار زراعي لعدد 17 جمعية ومحطة ميكنة زراعية بمحافظتي الفيوم والمنيا؛ لخدمة صغار المزارعين، وذلك ضمن مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة في المنيا والفيوم.