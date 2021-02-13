شقيق هيثم أحمد زكي يفسخ خطوبته

أعلن رجل الأعمال عز الدين بركات، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، عن فسخ خطوبة نجله «رامي».

وكتب عز الدين بركات، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «هام: للعلم فقط.. تم إنهاء خطوبة ابني رامي عزالدين بركات، ولم يعد له أي ارتباط بخطيبته السابقة».

وكان رامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، قد احتفل بخطوبته نهاية شهر أكتوبر الماضي، من فتاة مصرية ذات أصول تركية، إذ ظهر في صورة حفل الخطوبة، داخل المنزل، وخلفهما صورة والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، وهي مرتدية الحجاب، تزين الحائط.

حراسة قضائية

وكانت محكمة استئناف الجيزة، قد رفضت نهاية شهر يناير الماضي، الاستئناف المُقدم من رامي بركات، بشأن رفع الحراسة القضائية على ممتلكات الفنان أحمد زكي، إذ قررت المحكمة تأييد حكمها بفرض الحراسة.

عرض بيع

وكانت الشهور الماضية، قد شهدت خلافات عديدة بين رامي بركات، والأخوة غير الأشقاء للفنان أحمد زكي، حتى وصلت إلى ساحات القضاء، إذ قالت إيمان عطية، أخت أحمد زكي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن «رامي» لم يُحافظ على المقتنيات، وبعضها اختفى بشكلٍ مفاجئ، لافتة إلى العرض الذي تلقاه بشأن بيعها مقابل مليوني دولار، وبأن أزمتها الوحيدة تكمن في وضع تلك المقتنيات في متحف بشكلٍ يليق بتاريخ أحمد زكي.

رصد مقتنيات

وتضم مقتنيات أحمد زكي شقة الهرم، التي كانت المكتب الخاص بشركة إنتاج أحمد زكي، ومساحتها 156 متراً مربعاً: «هذه الشقة مُغلقة منذ 20 عاماً تقريباً، أي قبل وفاة أحمد زكي بـ5 أعوام، وجرى فتحها للمرة الأولى في شهر ديسمبر 2019، حيث جرى بيعها مؤخراً مقابل 850 ألف جنيه دون المقتنيات»، موضحاً أنَّ المكتب كان به مجموعة من المقتنيات والمنقولات، وجرى التحفظ عليها في غرفة خاصة.