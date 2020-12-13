أسرة أحمد زكي: رامي بركات لم يتعاون معنا لتسليم المقتنيات للثقافة

قالت إيمان عطية، الأخت غير الشقيقة للفنان الراحل أحمد زكي، إن رامي بركات وريث الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، لم يتواصل معهم حتى الآن، من أجل تسليم مقتنيات "زكي" لوزارة الثقافة.

وأضافت إيمان عطية، لـ"الوطن"، أن رامي بركات، أعلن في تصريحات تليفزيونية قبل نحو أسبوعين، عن نيته في التصالح مع أسرة أحمد زكي، بالشرقية، والتعاون معهم بشأن أزمة المُقتنيات، لكن لايزال الموقف عالقًا: "مش عارفين نيته إيه لحد دلوقتي، وماتواصلش معانا، لكن بالتأكيد هدفنا هو تأسيس متحف لأحمد زكي يضم جميع مقتنياته".

وأعربت عن أملها في سرعة التعاون منه لرصد جميع المقتنيات وإهدائها لوزارة الثقافة، حتى تكون متاحة لمُحبي أحمد زكي، من خلال متحف خاص يحمل اسمه.

بلاغ ضد رامي بركات

وكانت إيمان عطية، أقامت دعوى قضائية ضد رامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بشأن الحصول على مقتنيات "النمر الأسود" وتسليمها لوزارة الثقافة.

وأضافت إيمان، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن رامي بركات، لا يُدرك قيمة مقتنيات أحمد زكي، وما يشغله فقط هو الحصول على الأموال دون الاهتمام بالمقتنيات، التي اختفى بعضها من شقة المهندسين، مثل خنجر ذهبي وألبومات صور نادرة، وذلك حسب قولها.

وأوضحت أن المقتنيات ليست ملكًا لـ"رامي"، بينما إرثه يضم العقارات والسيارات فقط، متابعة: "إحنا عاوزين مقتنيات أخويا مش هسيبها كده.. ده تاريخ".

مقتنيات أحمد زكي

وكان علاء عابد المستشار القانوني لـ رامي بركات، قد أكد أنه تقدّم ببلاغ ضد مستشاره القانوني السابق بلال عبدالغني، بشأن بيع بعض مقتنيات أحمد زكي، والتصرف في البعض الآخر.

وقال عابد، في بيان، إنه جرى التواصل مع مالك مكتب أحمد زكي، بمنطقة الهرم، بشأن الحصول على المقتنيات الموجودة بالمكتب، تمهيدًا لتسليمها لوزارة الثقافة، مؤكدًا أنه لن يجري بيع هذه المقتنيات بأي ثمن كونها ملك للشعب المصري.

وأصدر رامي بركات، بيانا قبل أيام، قال فيه: "أعلن أن التوكيلات والتفويض الصادرة مني لـ بلال عبدالغني المحامي، قد جرى إلغاؤها جميعا ولم يعد يمثلني قانونا.. وهذا إقرار مني بذلك".

رصد بالمقتنيات

وكان بلال عبدالغني، قد كشف سابقًا لـ"الوطن"، عن قائمة الممتلكات التي انتقلت لـ"رامي" كونه الوريث الوحيد، إذ تضم شقة الهرم، التي كانت المكتب الخاص بشركة إنتاج أحمد زكي، ومساحتها 156 متراً مربعاً: "هذه الشقة مُغلقة منذ 20 عاماً تقريباً، أي قبل وفاة أحمد زكي بـ5 أعوام، وجرى فتحها للمرة الأولى في شهر ديسمبر 2019، حيث جرى بيعها مؤخراً مقابل 850 ألف جنيه دون المقتنيات"، موضحاً أنَّ المكتب كان به مجموعة من المقتنيات والمنقولات، وجرى التحفظ عليها في غرفة خاصة.

واستكمل المحامي قائمة الممتلكات، إذ تضم شقة المهندسين، وهي التي كان يُقيم فيها أحمد زكي حتى وفاته، وكذلك "هيثم" حتى عام 2016، لينتقل بعدها إلى شقة جديدة في الشيخ زايد، والتي لفظ فيها أنفاسه الأخيرة، في شهر نوفمبر 2019، ويأتى ذلك بالإضافة إلى سيارة والدته الفنانة هالة فؤاد، والتي ما زالت موجودة في الجراج حتى الآن، وكذلك سيارة ماركة "بيجو" خاصة بالفنان أحمد زكي، كانت موجودة في منطقة إمبابة، وجرى سداد مبلغ 7 آلاف جنيه، مقابل الصيانة والحراسة.

وأشار إلى تعرض سيارة ماركة "مرسيدس" خاصة بالفنان أحمد زكي، للسرقة، في فترة وجود ابنه "هيثم"، حيث كانت موجودة في حي المهندسين، وجرى عمل محضر بشكلٍ خاطئ وقتها، الأمر الذي تسبب في حفظ المحضر: "تقدّمنا بتظلم حالياً من الحفظ، حتى نسترد السيارة مُجدداً".