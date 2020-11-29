رامي بركات يحرر محضرا ضد مستشاره القانوني السابق بسبب مقتنيات أحمد زكي

أكد علاء عابد، المستشار القانوني لـ رامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أنه تقدّم ببلاغ ضد مستشاره القانوني السابق بلال عبدالغني، بشأن بيع بعض مقتنيات أحمد زكي، والتصرف في البعض الآخر.

وقال عابد في بيان صحفي، إنه جرى التواصل مع مالك مكتب أحمد زكي، بمنطقة الهرم، بشأن الحصول على المقتنيات الموجودة بالمكتب، تمهيدًا لتسليمها لوزارة الثقافة، مؤكدًا أنه لن يُجرى بيع هذه المقتنيات بأي ثمن كونها ملك للشعب المصري.

وكان رامي بركات، أصدر بيان صحفي، أمس السبت، قال فيه: "أعلن بأن التوكيلات والتفويض الصادرة مني للسيد بلال عبد الغني المحامي قد تم إلغاءها جميعا ولم يعد يمثلني قانونا.. وهذا إقرار مني بذلك".

وكان رامي بركات قد أحيا ذكرى وفاة شقيقه بنشره لصورة قبر الأخير عبر حسابه بفيس بوك، وعلق قائلا: "ذهب ولكن لم ينس أبدا.. ذكراك ستعيش طول ما أنا حي، أحبك يا أخي الكبير".

واحتفل منذ أيام رامي بحفل خطوبته داخل منزله، وحرص على التقاط صور الزفاف بجوار صورة والدته الراحلة هالة فؤاد، وقبل حفل زفافه بدقائق، نشر عبر الاستوري الخاص به بإنستجرام، صورا لوالدته بفستان الزفاف، أثناء عقد قرانها على والده رجل الأعمال.

ورامي دائم لإحياء ذكري شقيقه ووالدته هالة فؤاد، فيحرص على فترات، على نشر صورهما على حساباته الخاصة على السوشيال ميديا، ودائم الدعاء لهما، مطالبا كل متابعيه، أن يدعو لهما.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم"، بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله، حيث توفي 7 نوفمبر 2019 عن عمر يناهز 34 عام إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.