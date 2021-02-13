«ملقاة بالشارع».. العثور على طفلة حديثة الولادة في كفر الشيخ

عثر مواطن على طفلة رضيعة، ملقاة على الأرض في مدخل قرية شباس الملح، بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حيث قادت الصدفة «أشرف.د.ع» مقيم بعزبة عدس، إلى الذهاب لقرية شباس الملح، وأثناء سيره عثر على طفلة رضيعة، فأبلغ الجهات الأمنية.

كان اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من العميد أيمن بكري مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بتلقيه بلاغا من «أشرف.د.ع» مهندس، ومقيم بعزبة عدس، على رضيعة ملفوفة ببطانية.

وانتقلت دورية أمنية إلى المكان، وتبين أن الطفلة عمرها حوالي يومين وحديثة الولادة، وجرى نقلها إلى مستشفى دسوق العام؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتبين أنه مازال بها الحبل السري، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة لتباشر التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، كثفت مباحث مركز شرطة قلين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الرائد علاء سكران رئيس المباحث، تحرياتها لحل لغز العثور على جثة طفل رضيع عمره يومين.

وعثر أهالي قرية كفر عشوش بمركز قلين في كفر الشيخ، مساء أمس، على جثة رضيع حديث الولادة ملقاة بمصرف القرية.

وأبلغ الأهالي شرطة النجدة، ووجه مدير أمن كفر الشيخ، بتوجيه قوة شرطية إلى مكان العثور على جثمان الطفل الرضيع، وانتقل رئيس المباحث على رأس قوة، وجرى نقل جثمان الرضيع إلى مستشفى قلين المركزي عبر سيارة إسعاف، وتحرير محضر وبالعرض على النيابة أمرت بإيداعه مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة الرضيع، إلى المستشفى، وتبين أنه يبلغ من العمر يومين فقط.