العثور على رضيع عمره ساعة أسفل سيارة بالفيوم (صور)

عثر أهالي منطقة دلة على طفل رضيع يرتدي كامل ملابسه عمره ساعة واحدة، ومُلقى أسفل إطارات إحدى السيارات أمام منطقة الفيوم الأزهرية، وعلى بُعد خطوات من مبنى ديوان عام محافظة الفيوم.

وقالت إسراء سليم، إنّه خلال عودتها من العمل إلى منزلها سمعت صوتًا خافتًا لطفل صغير يصدر من أسفل إحدى السيارات، وكانت خائفة في البداية لكن استجمعت قواها ونظرت أسفل السيارات فوجدت طفلًا لا يتجاوز عمره ساعة، فجذبته سريعًا ووجدته يرتدي كامل ملابسه وملفوف في بطانية.

ورجحت أن يكون قد تم اختطافه من أمه بعد ولادته، موضحةً أنّها قامت بنشر صوره على موقع التواصل الاجتماعي أملًا في أن يكون مخطوفًا بالفعل، وأن تتعرف عليه أسرته وتصل له، متمنيةً ألا يكون لقيطًا أو طفلًا من السفاح وتم التخلص منه.

وأوضحت أنّه تم الاتصال بالنجدة التي تتواجد على بُعد خطوات من مكان العثور على الطفل، والتي حضرت بسرعة واصطحبت الطفل إلى قسم شرطة أول الفيوم لعمل المحضر اللازم بالواقعة.

ومن المقرر نقل الطفل إلى المستشفى للاطمئنان على صحته، وإذا كان لا يحتاج إلى الاحتجاز بالمستشفى لوجود أي مشكلة طبية سيتم إيداعه بأحد دور رعاية الأيتام لحين العثور على أهله إذا كان مخطوفًا وإذا لم يظهر له أحد سيظل في دار الرعاية.

وأكدّ مصدر أمني، رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه تحرر محضر بالواقعة، وتم الحصول على إذن من النيابة العامة لفحص الكاميرات المتواجدة بالشارع لمعرفة القائم على الواقعة والذي ألقى الطفل في ذلك المكان وتتبعه لحين ضبطه، لاسيما أنّ الموقع قريب جدًا من مستشفى الفيوم العام، كما أنّه قريب من عدة مراكز خاصة بالنساء والتوليد، وحتى يتسنى لهم معرفة مكان ولادة الطفل وهوية من ألقاه.