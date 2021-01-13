العثور على رضيع ملفوف في «كوفرتة» بجوار مستوصف كفر الزيات

عثر أهالي مدينة كفر الزيات، في محافظة الغربية، على طفل رضيع ملفوف في "كوفرتة"، بجوار مستوصف الصحة القديم، عصر اليوم الأربعاء، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى إحدى دور الرعاية الخاصة في مدينة طنطا.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود طفل رضيع ملقى في شارع "الدرديري"، بجوار مستوصف الصحة القديم بمدينة كفر الزيات، وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى محل البلاغ، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وأفاد شهود عيان بقيام شخصين بإلقاء الطفل الرضيع فى الساعات الأولى من فجر اليوم، وسط غفلة من الناس حال أدائهم صلاة الفجر، وتم تحديد مكان وضع الطفل بجوار عجلة سيارة ربع نقل متوقفة أمام المركز الطبي، وتبين أن الطفل حديث الولادة، وعمره يومين، ويرتدي ملابسه، وملفوف في "كوفرتة" صغيرة.

تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق، وأمرت بإيداع الطفل إحدى دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعية، وكلفت المباحث بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتجري الأجهزة الأمنية تفريغاً لكاميرات المراقبة في محيط الواقعة، وسؤال شهود العيان للوقوف على تفاصيل الواقعة.

ومن جانبه، أصدر محافظ الغربية، الدكتور طارق راشد رحمي، توجيهاته العاجلة إلي المحاسبه أماني النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتخصيص غرفة رعاية للطفل، للحفاظ على حياته، فضلاً عن صرف مساعدة شهرية للتكفل بحالته من صندوق رعاية الطفل، كما شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور اللجان المشكله من إدارة حقوق الطفل، لرعاية الأطفال المهددين بالتشرد في الشوارع، وتأمين حياتهم.