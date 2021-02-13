الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. واضطراب الملاحة البحرية بجنوب سيناء

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر شاشات القناة الأولى، الفضائية المصرية، و«on»، تقديم الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، حالة الطقس اليوم السبت، حيث يكون مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة، ومائل للحرارة لجنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، والطقس مائل للدفء على شمال الصعيد، ومائل للحرارة للجنوب، والرياح معتدلة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أنَّ الطقس ليلًا سيكون شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وبارد على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال الصعيد وبارد على الجنوب.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية، إلى ظهور الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 13 فبراير 2021

القاهرة العظمى 21 والصغرى 11.

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11.

مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 10.

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 14.

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 11.

العريش العظمى 21 والصغرى 9.

سانت كاترين العظمى 21 والصغرى 7.

شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16.

الغردقة العظمى 26 والصغرى 14.

بني سويف العظمى 22 والصغرى 10.

أسيوط العظمى 23 والصغرى 8.

قنا العظمى 26 والصغرى 12.

الأقصر العظمى 28 والصغرى 13.

أسوان العظمى 28 والصغرى 14.