إزاي تتصرف لو عندك شكوى بشأن طلب التصالح أو إجراءات كورونا الاحترازية؟

تواصل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة تنفيذ مواعيد الغلق الجديدة، وشكاوى التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع المحافظات المختلفة، وتلقي شكاوى تراكمات القمامة والمخلفات والتعديات على أملاك الدولة.

وقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ أي مواطن لديه شكوى التصالح في مخالفات البناء أو بشأن وجود تجاوزات في اتباع الإجراءات الوقائية من كورونا أو عدم الالتزام بمواعيد الغلق بالنسبة للمنشآت من محال ومطاعم وورش ومولات وخلافه من الأنشطة التجارية، عليه الإبلاغ عن الشكوى عن طريق مبادرة «صوتك مسموع» بإرسال رسالة على الرقم التالي 01150606783.

فرق عمل بالمحافظات تتفاعل مع الشكاوى

وأشار إلى وجود فرق عمل في المحافظات تتعامل بشكل فوري مع الشكاوى الواردة بصورة سريعة، حيث تتلقى الشكاوى وتتابعها وتتواصل مع أصحابها وإفادتهم بما تمّ، وإزالة اسباب الشكوى، ويتمّ الرد على الشكاوى والاستفسارات بالتنسيق مع فريق عمل وزارة التنمية المحلية.

ونوه إلى وجود تكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لفرق العمل العاملة بهذا الملف، ببذل أقصى جهد للتفاعل وخدمة المواطن، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل كل آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات، والاستماع إلى مشكلاتهم واقتراحاتهم الرد السريع والعمل على حلها.

رصد يومي لتعامل المحافظات مع الشكاوى

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أنَّه يتمّ رصد يومي لتعامل المحافظات مع الشكاوى واعداد تقرير شهرى لمتابعة رصد المحافظات للشكاوى والتعامل الفوري معها، وأبرزها شكاوى من وجود إشغالات أو قمامة، لافتا إلى أنَّ المحافظات تتلقى حتى نهاية الشهر المقبل طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وتابع: «أي مواطن لديه مشكلة في هذا الملف يمكنه التواصل مع الرقم المتاح للإبلاغ عن شكواه، وسيتمّ الرد عليه من باب التيسير على المواطنين وتشجيعهم على التصالح خلال الفترة المتبقية، وعلى المواطنين الراغبين في التصالح سرعة تقديم طلباتهم لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على العقارات وإدخال المرافق لتلك المباني بعد التصالح بشأنها».