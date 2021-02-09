التنمية المحلية: «صوتك مسموع» تلقت 278 ألف رسالة والاستجابة لـ96.3%

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، تقريرًا عن جهود مبادرة «صوتك مسموع» لحل شكاوى المواطنين خلال شهر يناير الماضي، ومدى استجابتها للشكاوى الواردة لها، وحلها في أسرع وقت ممكن، والتفاعل مع الشكاوى عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أو من خلال رقم «واتساب»، أو الخط الساخن، أو عبر الإيميل.

وقال شعراوي، إن المبادرة تواصلت مع المواطنين لاستقبال الشكاوى عبر الوسائل التي تم الإعلان عنها، حيث بلغ عدد الرسائل التي وصلت للمبادرة منذ انطلاقها في نهاية شهر أكتوبر 2018، وحتى الآن أكثر من 278.7 ألف رسالة منها حوالي 55 ألف شكوى تم حل 52.8ألف شكوى بنسبة 96.3% وجارِ حل 2040 شكوى.

وأكد وزير التنمية المحلية ضرورة بذل أقصى جهد لخدمة المواطن؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات، والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم، مشيرًا إلى أن المبادرة استقبلت خلال شهر يناير 17.6 ألف رسالة منها 2783 شكوى تم الرد على 2163 شكوى منها بنسبة 77.6% وجارِ حل 621 شكوى.

وأوضح أن أكثر الشكاوى الواردة للمبادرة خلال يناير الماضي هي؛ شكاوى الإشغالات والتي بلغ عددها 913 شكوى، ثم القمامة 759 شكوى، ومخالفات البناء 581 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 514 شكوى وشكاوى الفساد 16 شكوى .

وأشار شعراوي إلى أنه يتم التنسيق مع فرق العمل المشكلة بالمحافظات للرد على الشكاوى والاستفسارات بالتنسيق مع فريق العمل الذي يعمل بالوزارة في مواعيد العمل الخاصة بالمبادرة، مطالبًا كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات، والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن مبادرة «صوتك مسموع» تتلقى الشكاوى والاقتراحات عبر صفحتها على «فيسبوك» أو «واتساب» أو البريد الإلكتروني للوزارة أو الخط الساخن قائلا: «إن واتساب تلقى خلال شهر يناير 14684 رسالة منها 2322 شكوى، تم حل 1834 شكوى وجارِ حل 488».

بينما تلقت صفحة المبادرة على فيسبوك 2800 رسالة منها 420 شكوى، تم الرد على 268 شكوى، وجارِ الرد على 152 شكوى، واستقبل الخط الساخن 408 مكالمة تتضمن استفسارات وتم التوجيه باتخاذ اللازم.

وقال إن فرق عمل المبادرة في المحافظات تتعامل مع الشكاوى الواردة للمبادرة بصورة سريعة وكانت أبرز المحافظات استجابة في حل الشكاوى هي؛ «أسيوط، المنيا، البحيرة، الشرقية، الجيزة، القليوبية، وبورسعيد»، لافتا إلى أن فرق المحافظات هي بمثابة غرفة عمليات دائمة تتلقى الشكاوى وتتابعها وتتواصل مع أصحابها وإفادتهم بما تم بصدد شكواهم.

وشدد شعراوي على الدور الحيوي للمبادرة كحلقة وصل بين المواطن والوزارة؛ لسرعة التنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظات وحسم شكاوى المواطنين، خاصة خلال بعض الأحداث المهمة مثل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد-19»، ومتابعة تنفيذ مواعيد الغلق الجديدة، وشكاوى التصالح في مخالفات البناء، بالتنسيق مع المحافظات المختلفة، وشكاوى من تراكم مياه الأمطار خلال فترة تعرض البلاد لموجات الطقس السيئ، وتلقي شكاوى تراكمات القمامة والمخلفات.