«صورة بصرية وتوعية».. شباب رأس غارب تزين «سور المرور» بعلامات إرشادية

زينت مجموعة شباب من مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، سور وحدة مرور رأس غارب، بعلامات المرور الإرشادية على نفقتهم الخاصة، كمشاركة مجتمعية لتحسين الصورة الذهنية والبصرية وكتوعية للمواطنين بقوانين المرور الجديدة.

وقال محمد جمال عبدالقادر، قائد مجموعة الشباب برأس غارب، وصاحب فكرة طلاء وتزيين سور وحدة المرور، إن الفكرة جاءت تزامنًا مع تعديلات قوانين المرور الجديدة والتي أقرها البرلمان، وذلك كتوعية للمواطنين خاصة أن وحدة مرور رأس غارب تقع في شارع الإذاعة وهو شارع رئيسي وشريان الحركة في المدينة يمر فيه الآلاف من المواطنين يوميًا، وأيضًا لتجميل المظهر الحضاري وخلق صورة بصرية وذهنية جميلة.

وأكد خالد العجيمي، أحد الشباب المشاركين والذي صمم اللوحة الفنية على سور وحدة المرور، عشقه للرسم والزخرفة، وأنه يرى توظيف موهبته في العمل العام، ووافق على فكرة رسم وتزيين سور وحدة المرور مع مجموعة الشباب، كمشاركة مجتمعية منهم في خلق صورة بصرية تريح الناظرين.

ولفت إلى أن الرسومات تحتوي على علامات مرورية وإرشادية لتستقر في أذهان المواطنين المترددين على وحدة المرور والمارين في الشارع خاصة قائدى السيارات، كتوعية وتعلم قوانين المرور، مؤكدا أن دور الشباب هو التثقيف والتوعية، خاصة أن ذلك جاء تزامنًا مع التعديلات في قوانين المرور.

وأشارت هبة أبو بكر، إحدى المشاركات مع مجموعة الشباب، إلى أن الأفكار التي تطرح يتم تنفيذها على نففتهم الخاصة، وأنها سعيدة بمشاركتها مع الشباب في مساعدة الدولة في التوعية والتثقيف المواطنين، مضيفة أنها شاركت سابقا في طلاء وتزيين عدد من منازل رأس غارب بصور الشهداء، وأن ذلك يلقى قبولا واسعا لدى المواطنين، وتجاوب مع الشباب والبعض منهم يقدم الدعم لهم، مقدمة الشكر للمسؤولين والقيادات على تعاونهم المثمر والذي يصب في صالح الدولة.