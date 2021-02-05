غدا.. قوافل طبية مجانية بمستشفيات رأس غارب والغردقة والشلاتين

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، عن انطلاق قافلة طبية غدا السبت، تشمل أطباء بروتوكول كلية الطب بجامعتي الزقازيق والأزهر، بمستشفيات رأس غارب والغردقة والشلاتين، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، ومن المقرر أن تستمر حتى الخميس المقبل.

وأشار إلى وجود أطباء جامعتي الزقازيق والأزهر بمستشفى الغردقة العام، في تخصصات علاج الأورام وجراحة التجميل والحرق وجراحة الكبد والمناظر والأوعية الدموية ومعهد القلب والصدر والجراحة العامة والأورام وجراحة الأطفال والاتزان والسمع.

بالإضافة إلى تواجد أطباء من جامعتي الزقاقزيق والأزهر بمستشفيات رأس غارب شمال المحافظة والشلاتين المركزي، جنوبي المحافظة، في تخصصات جراحة العظام وجراحة العيون وجراحة المسالك وطب الأطفال والجهاز الهضمي.

ومن جانبه، أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمراقبة عملية الإمداد والمتابعة المستمرة لمعدلات استهلاك وتوزيع الأكسجين بالمحافظة ولمتابعة شبكات الأكسجين للتأكد من توافر المخزون الكافي وتحديد لجنة فرعية فى كل مستشفى مسؤولة لمتابعة الموقف على مدار الساعة، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريح صحفي للوطن، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، لمراقبة عملية الإمداد والمتابعة المستمرة لمعدلات استهلاك وتوزيع الأكسجين بالمحافظة ولمتابعة شبكات الأكسجين للتأكد من توافر المخزون، والتأكد من وجود عدد كافى من اسطوانات الأكسجين.

وأكد أنه لا يوجد نقص في الأكسجين في مستشفيات الصحة بالبحر الأحمر، مشيرا وجود لجنة فرعية في كل مستشفى مسؤولة عن متابعة الموقف لحظة بلحظة، وأن اللجان الفرعية تعرض تقرير يومي أولًا بأول بالكميات الموجودة، لسرعة التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي نقص في مستشفيات البحر الأحمر.