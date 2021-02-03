رأس غارب تتأهب للسيول بمراجعة جاهزية المعدات

رفعت أجهزة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر برئاسة اللواء ايهاب رافت رئيس المدينة، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة، بالتنسيق مع اللجنة الجغرافية بالشركات البترول العاملة في المنطقة وذلك طبقاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأعلن اللواء إيهاب رأفت رئيس مجلس مدينة رأس غارب جاهزية جميع المعدات واصطفاف معدات الوحدة المحلية للمدينة باشتراك المعدات الخاصة بشركات البترول باماكن التمركز الخاص بكل شركة، كما تم اصطفاف معدات هيئة الطرق والكبارى وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وسيارات الاسعاف باماكن تمركزهم المحدد لهم، تحسبا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة ورفع درجة الاستعداد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وطبقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، كلف اللواء ايهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب إدارة الأزمات بالتواصل مع جميع الجهات المشاركة فى مجابهة أخطار الأمطار والسيول ورفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من الآثار الناجمة عنها، وتكليف رئيس قرية الزعفرانة بتفقد القرية .

وأشار إلى أنه كلف إدارة الأزمات بالمرور على طريق الشيخ فضل وتفقد حواجز التوجيه والبرابخ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار وعدم وجود أي عوائق.

وكشف رأفت أنه جاري إنشاء حاجز توجيه وقناة صناعية وذلك على عدد من الأودية الفرعية التي تؤثر على مدينة رأس غارب وجاري حماية قرية الزعفرانة بإنشاء عدد 2 بحيرة صناعية وعدد2 حاجز توجيه خلفهم بقرية الزعفرانة بمنطقة وادى عربة

كانت غرفة عمليات البحر الأحمر حذرت من سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وأفادت أنه من المتوقع سقوط أمطار تصل إلى حد السيول على جبال ومدن المحافظة.

وأعلنت أجهزة محافظة البحر الأحمر رفع درجة الإستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية ومواجهة الأمطار الغزيرة التي تصل إلى حد السيول على الجبال وبعض مدن المحافظة.