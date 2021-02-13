بدء إصلاح كسر خط المياه العمومي بـ«ضواحي بورسعيد»

تابع اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم، البدء في إصلاح كسر بخط المياه العمومي بمنطقة الرحاب بجوار عمارة 7 بنطاق الحي، وتم إبلاغ غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، وطوارئ المياه، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لبدء أعمال إصلاح خط المياه.

وأشار قاسم، في تصريحات له، اليوم، إلى أن فريق فني تابع لطوارئ المياه التابع لطوارئ المياه التابعة لهيئة قناة السويس، قد باشر أعمال الإصلاح بعد غلق محبس المياه فور الإبلاغ بالكسر؛ لسرعة الانتهاء منه وعودة المياه للمناطق المتأثرة.

كما أكد الدفع بعدد من سيارات كسح المياه إلى مكان الحادث لسحب تجمعات المياه الناتجه عن الكسر.

كان كسر بماسورة المياه العمومية بالمنطقة، قد وقع مساء أمس، بنطاق الحي وتم غلق المياه عن المناطق المجاورة، والبدء في أعمال الإصلاح، تحت إشراف مجدي عزت سكرتير حي الضواحي، السيد عمر مدير إدارة الصيانة بالحي، طارق مصطفى عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومن المقرر أن يستمر العمل خلال الساعات القادمة حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح.

في سياق آخر، رئيس الحى أن إدارة الحجز الإداري بالحي واصلت صباح اليوم حملاتها المكثفة بمنطقة زمزم القديمة، لتوزيع إنذارات على أصحابها بسرعة سداد أقساط الإيجارات السكنية المتأخرة عليهم.

وأوضح أن عبده صيام مدير إدارة الحجز الإدارى والعاملين بالإدارة، أجروا مرورًا ميدانيًا على العمارات السكنية بالمنطقة، وتم لصق وتوزيع الإنذارات على أصحاب الوحدات السكنية وتعليقها على واجهة العمارات بسرعة سداد المستحقات المتأخرة عليهم طبقا للعقد المبرم، وفي حال عدم سداد المستحقات، وسيتم تحرير محاضر لأصحابها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر حجز إداري على المنقولات.