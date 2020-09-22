إصلاح كسر في ماسورة مياه 4 بوصات بالبياضية جنوب الأقصر

دفعت رئاسة مركز البياضية، جنوب الأقصر، بفرقة لإصلاح هبوط أرضي، بعد ورود بلاغ بالواقعة، وإخطار غرفة عمليات المحافظة، حيث تبين وجود كسر في ماسورة مياه 4 بوصات تمر بالطريق.

وتم التواصل مع المهندس يحيى عبد الرشيد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، الذي قام على الفور بدفع الشركة القائمة بالعمل بجوار خط المياه والمعدات اللازمة للكشف عن المواسير، وتم إصلاح العطل.

ووجهت رئاسة المدينة الشكر لتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على إصلاح العطل فى أقرب وقت والعمل كفريق متعاون لإصلاح أى مشكلات طارئة، كما فدمت اعتذارها لأهالي المنطقة لقطع المياه لفترة وجيزة في فترة إصلاح العطل.