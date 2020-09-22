إصلاح كسر في ماسورة مياه 4 بوصات بالبياضية جنوب الأقصر
06:54 ص | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
أعمال إصلاح الكسر
دفعت رئاسة مركز البياضية، جنوب الأقصر، بفرقة لإصلاح هبوط أرضي، بعد ورود بلاغ بالواقعة، وإخطار غرفة عمليات المحافظة، حيث تبين وجود كسر في ماسورة مياه 4 بوصات تمر بالطريق.
وتم التواصل مع المهندس يحيى عبد الرشيد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، الذي قام على الفور بدفع الشركة القائمة بالعمل بجوار خط المياه والمعدات اللازمة للكشف عن المواسير، وتم إصلاح العطل.
ووجهت رئاسة المدينة الشكر لتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على إصلاح العطل فى أقرب وقت والعمل كفريق متعاون لإصلاح أى مشكلات طارئة، كما فدمت اعتذارها لأهالي المنطقة لقطع المياه لفترة وجيزة في فترة إصلاح العطل.