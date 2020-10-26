بالصور.. محافظ القاهرة يتفقد موقع إصلاح كسر ماسورة مياه بالوايلي

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يرافقه اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة موقع كسر ماسورة المياه بشارع سكة الوايلي بمسطح كوبري الزاوية الحمراء القادم من ولي العهد بحي حدائق القبة للاشراف على أعمال الإصلاح ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الماسورة لعودة حركة المرور لطبيعتها .

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغا يفيد بكسر الماسورة وتراكم المياه بمحيط الموقع ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بالمحافظة ومسئولي شركة المياه للقيام بأعمال الإصلاح مصطحبين ١٥ شفاط لسحب المياه الموجودة بالشارع ، وتم عمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة بما لا يؤثر على حركة السيارات .

ووجه محافظ القاهرة بضرورة نشر سيارات المياه فى المناطق المتأثرة بكسر الماسورة كما شدد على رئيس حى حدائق القبة ومسئولي شركة المياه بإعادة الشئ لأصله بعد انتهاء أعمال الاصلاح .

رافق المحافظ د . حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء إيهاب عرفة مدير شرطة المرافق وم . مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة وم . عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي وعدد من قيادات المحافظة.