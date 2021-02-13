أغنية وإعلان وتتر.. نشاط فني مكثف لهشام عباس فى 40 يوما

يعيش الفنان الكبير هشام عباس، حالة نشاط فنية منذ بداية عام 2021، إذ طرح خلال تلك الفترة 3 أغنيات ما بين أغنية سنجل وإعلان خيري وتتر مسلسل ليكون أكثر المطربين المصريين والعرب نشاطا خلال السنة الجديدة حتى الأن.

أغنية سنجل

البداية كانت بأغنية سنجل بعنوان «هاتعمل إيه» والتى طرحت عبر قناة شركة مزيكا باليوتيوب، وهي من كلمات أمير طعيمة والحان عزيز الشافعي.

هاتعمل إيه فى واحد كل أمله أنه يكون يوم ليك

وواحد كل ما يفكر يفكر فيك

وعارف إن احلامه حاتكمل بيك

هاتعمل إيه فى واحد كل أمله أنه يكون يوم ليك

وواحد كل ما يفكر يفكر فيك

وعارف إن احلامه حاتكمل بيك

سنين بتجيب سنين وشوق بيجيب حنين

ياترى ياحبيبى حالك زى حالى ولا إيه

فى قلبى كلام كتير مافيش على بالى غيرك

حاشوفك فين وامتى وبكره شايل لينا إيه

وأوضح هشام لـ«الوطن» أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغنيتين مع شركة (مزيكا) والمنتج محسن جابر، وهما «سهرانين الليل» وهي أيضا من كلمات أمير طعيمة، و«معاه» من كلمات شاعر جديد، يدعى كيرو.

إعلان خيري

أما ثاني أعماله الفنية فكانت أغنية «أهلا بيك»، والتى قدمها بشكل خيري لمستشفى الأطفال لعلاج السرطان 57357، وعرضت رسميا فى الرابع من شهر فبراير الجاري وتقول كلماتها التى كتب كلماتها محمود عبدالله ولحنها محمدي

أهلا بيك ليه خايف مالك .. كلنا دايما فى استقبالك

قول مشكلتلك وهنلقالك ليها بدل الحل حلول

أى هموم عندنا مرفوضة د احنا ادينا بالخير ممدودة

هنا هتلاقي قلوب موجود عايزاك تضحك كده على طول

تتر درامي

أما الأغنية الثالثة فكانت تتر عرض مسرحية "اللوكاندة"، التى كتب كلماتها الشاعر ايمن بهجت قمر ولحنها ووزعها أحمد الموجي، والعمل من إنتاج سينرجى وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقى ويشارك في بطولته دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور.