هشام عباس يستعد لطرح أغنيته الجديدة "اللي احنا فيه" مع أمير طعيمة

يستعد الفنان هشام عباس لطرح أجدد أغانيه بعنوان "اللى احنا فيه" خلال أيام، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان تامرعلى وتوزيع موسيقى توما ومن إنتاج شركة "مزيكا".

قرر الفنان هشام عباس ألا يبتعد عن جمهوره ومحبيه فترات طويلة، وأشار بأنه سيعود من وقت لآخر بعمل جديد، وذلك بعد عودته إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب ونجاح ألبومه الأخير "عامل ضجة".

يذكر أن شركة "مزيكا " كانت قد طرحت أغنية "هي دي" للنجم هشام عباس في فبراير الماضي، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الحب، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب.

وشارك هشام عباس مؤخراً بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث ذهب برفقة مصطفى قمر، إلى مدينة الجونة، لإحياء حفل فني، وقام بغناء بمجموعة من أغنياته الجديدة، من ألبومه الغنائي الجديد "لمن يهمه الأمر 2"، وذلك بحضور عدد كبير من ضيوف مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

إلا أنه تم إلغاء حفل الفنانين مصطفى قمر وهشام عباس على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بعد دقائق من بداية فقرة مصطفى قمر بسبب اعتداء محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق على أحد "البودي جاردات".

كان محمد زيدان قد وصل إلى الحفل الغنائي لحضوره إلا أن الأمن الخاص بالحفل رفض دخوله بسبب الزحام بالداخل، قبل أن يتطور الموقف ويلغى الحفل.

وكان هشام عباس قد انتهى من فقرته الغنائية، وبدأ الفنان مصطفى قمر في فقرته وغنى أغنيتين فقط في الحفل، قبل أن يتم إلغاؤه.