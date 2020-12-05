فيديو.. هشام عباس يتحدى أزمات 2020 بـ"اللى احنا فيه"

طرحت شركة "مزيكا" اليوم، أحدث أغنيات الفنان هشام عباس باسم "اللى احنا فيه"، وهي، Lyrics Video، الأغنية تعد من الموسيقى ذات الإيقاع السريع الراقص المبهج، وكلماتها توفر دفعة إضافية من الفرح والتفاؤل والتحفيز بإيجابية، ويتحدى بها أزمات وكآبة 2020.

تعد الأغنية، عودة فنية استثنائية لهشام عباس، بعد أن وضع خطة قرر فيها ألا يبتعد عن جمهوره مرة ثانية، بعد توقف لمدة 10 سنوات كان فيها بعيداً عن الساحة الغنائية.. وقد بدأها عندما عاد وقدم فى عيد الحب الماضي، أغنية "هى دى".

يذكر أيضا أن شركة مزيكا، طرحت له العام الماضي ألبومه الأخير "عامل ضجة"، الذي حقق نجاحاً كبيراً، وتعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين، وضم الألبوم 11 أغنية منها : "أنا تاعب قلبي" و"شاري بالغالي" و"الفترة اللى فاتت".

أغنية "اللى احنا فيه" من كلمات أمير طعيمة وألحان تامر على وتوزيع موسيقى توما.. وتقول كلماتها:

اللى احنا فيه بقى ده ايه معناه.. ده محير قلبى فى هواه

ومابرتحش غير معاه.. وماليس سيره غير عليه

شكل الموضوع موضوع كبير.. ده من روحى عليه باغير

دى حاجات مابتحصلش كتير.. عايز اعرف ده عاملى ايه

حصل النجم هشام عباس مؤخرا على جائزة "أفضل مطرب حفلات زفاف" من مهرجان "كايرو ويدنج فيستيفال".

وكرم المهرجان "عباس"، نظرًا لنجاحه الكبير في إحياء أكبر عدد من حفلات الزفاف خلال 2019.

وعبّر "عباس"، في بيان أصدره، عن سعادته بالجائزة، مشيرًا إلى أنَّ إسعاد الجمهور في لحظات الفرح ونشر البهجة بينهم من أهم ما يقدمه المطرب لجمهوره، مضيفًا أنَّ اختياره لإحياء حفلات الزفاف بهذا الكم الكبير؛ يؤكّد قربه من الجمهور ووجود علاقة ترابط قوية بينه وبين جمهوره.