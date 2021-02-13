«عربية اللسان غربية الهوى».. حرب الأثير عبر الإذاعات الدولية الموجهة

عربية اللسان، غربية الهوى، تلك الإذاعات التي وجهت لمخاطبة مصر والشعوب العربية، فيما عرف بـ«حرب الأثير»، في إطار الغزو الثقافي الفكري الغربي باستخدام الإذاعات لتغيير العقول أو تغييبها، لتسمع إذان العرب من يقول بلسانهم: «هنا لندن، صوت أمريكا، هنا مونت كارلو، القسم العربي بإذاعة سويسرا، صوت إسرائيل».

«باري» أول إذاعة دولية أطلقتها إيطاليا لمخاطبة العرب

ووفقا للدكتورة جيلان حمزة، في كتاب «الإذاعات الدولية الموجهة»، كانت بدايات الإذاعات الموجهة في 1932م عندما وجَّه الإيطاليون راديو باري باللغة العربية وكان الهدف منها إضعاف موقف بريطانيا وفرنسا كمحتلين للعالم العربي، وردَّت بريطانيا على هذا الأمر بإنشاء القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عام 1938م، ثم ردَّت ألمانيا حليفة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية بإنشاء إذاعة باللغة العربية في برلين في العام ذاته 1938م، ووسط ذلك دخل الاتحاد السوفيتي طرفًا في هذه الحرب بتدشين إذاعة باللغة العربية عام 1942م، وبانتهاء الحرب العالمية الثانية توقَّفت جميع هذه الإذاعات عدا هيئة الإذاعة البريطانية، والتي استمرَّت إلى اليوم.

وبحسب الإعلامية الدكتورة جيلان حمزة، فإن 32 دولة أجنبية أطلقت إذاعات موجهة إلى المنطقة العربية، في مقدمتها إسرائيل ثم إيران فبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قبل تفككه، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة عملت على إسقاط العراق في بداية القرن العشرين عبر ما يعرف بـ«إذاعة سوا».

أشهر الإذاعات الموجهة لمخاطبة العرب

ويعرف الدكتور شريف درويش اللبنان، أستاذ الصحافة وتكنولوجيا الاتصال بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، الإذاعات الموجهة بأنها الإذاعات التي تقدِّم برامجها إلى عددٍ من الدول بلغات تلك الشعوب؛ لأجل كسب عطف الجمهور بها ليقف إلى جوار البلد المرسل للإذاعة، ويتم ذلك عبر دراسات استراتيجية مخطَّط لها، وترتبط الإذاعات الموجَّهة بوجود مصالح بين الطرفين اقتصاديَّة، وتجاريَّة، وعسكريَّة، واجتماعيَّة.

ومن أشهر الإذاعات الموجهة إلى العالم العربي، إذاعة «بي بي سي» وقد عرفتها المنطقة العربية منذ يناير 1938، وإذاعة «صوت أمريكا»، التي ظهرت في 1935م وهي تابعة لوكالة الاستعلامات الأمريكية وواحدة من أهم فروعها، وأصبحت الوكالة تتولى تمويل البرامج الموجهة باللغات الأجنبية إلى كل أنحاء العالم، وفي أوائل الستينات افتتحت أول مكتب رسمي لها في القاهرة ليكون مركزًا لخدماتها في الشرق الأوسط، ولكنه أغلق في عام 1967 بسبب العدوان الإسرائيلي وانتقل إلى بيروت، وفي عام 1978 أنشئت وكالة الإعلام الدولي التي أُعطيت لها مهمة الإشراف على إذاعة صوت أمريكا والتي أطلقت في 2002م إذاعة «سوا» والتي يشرف عليها ويمولها مجلس أمناء الإذاعات الدولية، وهو إحدى الوكالات التابعة للحكومة الأمريكية، ويتم تمويلها من قبل الكونجرس الأمريكي، وكذلك هناك إذاعة «مونت كارلو» التي تبثها الحكومة الفرنسية منذ يوليو 1943م، وبدأت خدمته الموجهة باللغة العربية في عام 1971م.