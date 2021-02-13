وزير الطيران يشيد بإجراءات السلامة بالمطار ويشدد على معاقبة مخالفيها

ترأس محمد منار وزير الطيران المدني، الاجتماع العاشر للجنة العليا للسلامة بالشركة القابضة لمصر للطيران، بحضور منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ورؤساء مجالس إدارات وقطاعات الشركات التابعة لمصر للطيران، وجميع الإدارات المعنية بمجال السلامة.

وأشاد وزير الطيران المدني، بإجراءات السلامة التي تطبقها الشركة الوطنية مصر للطيران في مختلف مراحل التشغيل، مشددا على ضرورة محاسبه المقصرين في هذا المجال، مطالبا بإعلاء ثقافة السلامة ودعمها بين جميع العاملين.

فيما أكّد رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، اهتمام الناقل الوطني باتباع كل إجراءات السلامة وفقا لتعليمات المنظمات الدولية ومنها منظمة الطيران المدني الدولية الإيكاو والاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا وتحالف ستار العالمي.

واستعرض محمد غربب رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران أنشطة السلامة للشركة القابضة وشركاتها التابعة وكذلك سياسة السلامة المطبقة بالشركات وإجراءات الاستعداد لتجديد إعتماد شهادة «الأيوزا» المقرر لها في شهر مارس المقبل، وكذلك استعراض تفتيشات الـSAFA وكذا الأنظمة التشغيلية.

كما تناول الاجتماع، من خلال العرض التقديمي الذي استعرضه مسؤولي السلامة الإجراءات التي تتبعها مصر للطيران للتعامل مع جائحة كورونا ومدى الالتزام بدليل إجراءات التشغيل الخاص بفيروس كورونا COPM، والذي تمّ إصداره خصيصًا في هذا الشأن، وكذلك متطلبات بعض الدول للتشغيل إليها وكذلك ماتم إنجازه من إجتماعات تأهيلية لأفراد الركب الطائر واستخدام المستلزمات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتخصيص مصرللطيران ليوم للسلامة بعنوان safety day، تأكّيدًا لاهتمامها بهذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، تمت جلسة نقاشية بين الحضور لعرض أبرز التوصيات المطلوبة وبعض الحالات السابقة ونتائجها، وتمّ الاتفاق على ضرورة استمرار المتابعة والتقييم لإدارة السلامة بشكل جدي ودوري، خاصة أن مصر للطيران لها باع طويل في اتخاذ كل إجراءات السلامة، وأن عملية التفاعل والتبليغ وكتابة التقارير التطوعية وسياسة الثواب والعقاب إجراءات مهمة لاستمرار تميز الشركة في تجديد شهاداتها واجتياز التفتيشات دون أي ملاحظات.