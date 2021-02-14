من الصحة لمصابي «العزل المنزلى»: اشربوا عصير البرتقال والليمون

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة لمصابي فيروس كورونا في العزل المنزلي، خاصة بالمشروبات الصحية التي تقوي مناعة الجسم خلال هذه الفترة، في إطار حرصها على الصحة العامة للمواطنين، والحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في مصر.

الاهتمام بشرب الليمون والجوافه والبرتقال

وقالت الوزارة في منشور توعوى لها، إنه يجب الاهتمام بحالات العزل المنزلي من مصابي فيروس كورونا، والحرص على شرب السوائل، خاصة عصائر الفواكه الطبيعية، مثل البرتقال والجوافة والليمون بدون إضافة سكر أو استبداله بعسل النحل بكميات قليلة للتحلية.

وأكدت الوزارة أن شرب المياه بكثرة مفيد جدا لمصابي فيروس كورونا، فيجب أن تصل كمياتها من 8 لـ10 أكواب يوميا، للحفاظ على درجة حرارة وحيوية الجسم، وتحسين الصحة العامة.

تجنبوا لمس الانف والفم

ونصحت الوزارة مصابي العزل المنزلى بتجنب ملامسة الأنف والعين والفم بأيدي غير نظيفة، مشيرة إلى ضرورة تغيير الكمامة بشكل دوري أو عند تلفها أو ابتلالها.

وشددت الوزارة على عدم استقبال الضيوف خلال فترة العزل المنزلى للحد من انتشار الفيروس، وقالت إنه وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي بشأن فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا، والإطلاع على مستجدات الفيروس من مصادرها الرسمية.

ومن هذه الوسائل حسب وزارة الصحة والسكان الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر»، المتاح على الهواتف، ويمكن تحميله، ومزود بأكثر من لغة.