«الصحة»: أيام قليلة تفصلنا عن وصول اللقاح الروسي لمصر

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أنَّ الوزارة تنتظر خلال أيام الموافقة الطارئة من هيئة الدواء المصرية بشأن استخدام لقاح شركة سبوتنيك الروسي المضاد لفيروس كورونا، حيث تنهي الوزارة في هذه الأثناء الرتوش الأخيرة للشحنة الأولى للقاح الروسي.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّ شركة محلية وطنية تقوم في هذه الأثناء بإنهاء اللمسات الأخيرة للاتفاق حول وصول الشحنة الأولي، حيث ستتولى هذه الشركة تصنيع ما تبقى من شحنات اللقاح داخل مصانعها في مصر.

وزيرة الصحة: ننتظر شحنات جديدة من لقاحات كورونا قبل نهاية الشهر

وأعلنت أمس، وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أنَّه من المنتظر أن تتسلم مصر الشحنات الخاصة بها من لقاحات والتى ستأتي الاتحاد العالمي للقاحات (جافي) وذلك قبل نهاية فبراير الجاري، كاشفة أنَّ مصر استقبلت 3 شحنات من لقاحات كورونا من لقاحات سينوفارم الصيني واسترازينيكا البريطاني

وتحدثت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية عبر زووم، للحديث عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في قارة أفريقيا، أنَّ مصر نجحت في تنفيذ وتأمين البروتوكول العلاجي لعلاج حالات فيروس كورونا، وتوفير الامتطلبات الدوائية الدوائية 98% لعلاج أعراض كورونا، مؤكّدة أنَّ مصر تعكف على التفاوض مع إحدى الشركات المطورة للقاحات لتصنيع اللقاح الخاص بكورونا في مصر لتوفيرة للمصريين والأفارقة.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنَّ توافد شحنات اللقاح ستجعل تطعيم وتلقيح باقي المواطنين سهل ويسير، خاصة الفئات المستهدفة باللقاح من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، منوهة إلى أنَّ هناك توقعات في زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا بنهاية شهر أبريل والعودة في الانخفاض مرة أخرى في شهر مايو.