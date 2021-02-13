شقيقة أحمد زكي: تجسيد شخصية سعد زغلول كان أحد أحلامه

كشفت إيمان عطية، أخت الفنان الراحل أحمد زكي، عن الأحلام والمشروعات الفنية التي كان يطمح أخيها، لتنفيذها وتقديمها على الشاشة لكن القدر حال دون ذلك.

وقالت إيمان لـ«الوطن»، إنّ هناك شخصيات سياسية وتاريخية كان يسعى لتجسيدها أحمد زكي، وذلك بعد نجاحه الكبير في أفلام أنور السادات وجمال عبد الناصر، لافتة إلى أنه كان يحلم بتقديم شخصية سعد زغلول، في فيلمٍ سينمائي، كون حياته كان مليئة بالمحطات التاريخية المهمة.

وأوضحت أنّ أحمد زكي، كان يطمح أيضًا لتقديم شخصية محمد حسني مبارك، في فيلم سينمائي، وإبراز دوره في انتصارات أكتوبر، قائلة: «بالفعل بدأ في التحضيرات لفيلم بعنوان الضربة الجوية، وكان انتهى من قراءة السيناريو، وكذلك تصوير بعض البوسترات الدعائية للعمل».

يذكر أن أحمد زكي، قدّم منتصف شهر أغسطس عام 1996، فيلم «ناصر 56»، يستعرض فيه فترة من أهم وأخطر فترات حكم عبدالناصر تلك التي شهدت تأميم قناة السويس في عام 1956، ويستعرض الفيلم علاقة عبدالناصر بمجلس قيادة الثورة والوزراء ومكتبه كذلك الجانب الشخصي مع زوجته وأولاده ووالده.

«ناصر 56»، من بطولة أحمد زكي، وفردوس عبد الحميد، وحسن حسني، وأحمد خليل، وأحمد ماهر، وعبد فرغلي، وهو من تأليف محفوظ عبد الرحمن وإخراج محمد فاضل.

وفي عام 2001، قدّم أحمد زكي، فيلم «أيام السادات»، حيث تناول الفيلم قصة حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، متتبعًا مشوار حياته من البداية وحتى حادثة اغتياله في المنصة، وذلك على مدار أربعين عامًا حافلة بالتحديات الشخصية والسياسية.

فيلم «أيام السادات»، من بطولة أحمد زكي، وميرفت أمين، ومنى زكي، ومخلص البحيري، ويوسف فوزي، وإسعاد يونس، وأحمد دياب، وهو من تأليف أحمد بهجت وإخراج محمد خان.