عادل إمام: أحمد زكي أصابه الغرور بعد «مدرسة المشاغبين» (فيديو)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جزءاً من مقابلة الفنان الكبير عادل إمام مع الفنان أشرف عبدالباقي في برنامج «دارك»، الذي قدمه الأخير عبر إحدي الفضائيات قبل أعوام، إذ وجه الزعيم اتهاماً للفنان الراحل أحمد زكي بالتعالي والغرور علي دوره في مسرحية «مدرسة المشاغبين» التي انطلق عرضها عام 1973.

العرض في السودان

واستعاد عادل إمام ذكريات عرض مسرحية «شاهد ما شافش حاجة» في السودان، إذ زار حينها مدرسة الخرطوم الثانوية وفوجيء برغبة إدارتها في مشاهدة مسرحية «مدرسة المشاغبين»، مضيفاً: «أقام وزير الثقافة السوداني مأدبة غداء لي في اليوم التالي من الزيارة، فسألته عن سبب عدم إحضاره لمسرحية (مدرسة المشاغبين) ليبلغني أنه حاول إحضارها، إلا أن وزير الثقافة المصري حينها نصحه بعدم أخذها لأنها تعمل علي إفساد النشيء، وهو شيء غريب للغاية».

وتابع: عدت إلى مصر للحصول علي موافقة أبطال المسرحية لعرضها في السودان، فوافق جميع الأبطال ما عدا أحمد زكي، الذي دخل في مرحلة التوهج حينها، فتعالى على الدور ورفض السفر معنا لعرض المسرحية، فاستعنت بالفنان محمود الجندي بدلاً منه، وهناك فوجئت بعدم ضحك الجمهور السوداني على المسرحية، حيث كانوا يضحكون على مشاهد الفنان يونس شلبي فقط.

نقلة في الكوميديا

واعتبر عادل إمام مسرحية «مدرسة المشاغبين» بمثابة نقلة كبيرة في مجال الكوميديا، مؤكداً أنه يعتز للغاية بهذه التجربة المسرحية ومتابعة الجمهور المصري والعربي لها أينما عرضت.

وشارك في بطولة المسرحية سعيد صالح، سهير البابلي، هادي الجيار، حسن مصطفي وعبدالله فرغلي، من تأليف علي سالم.