مصادر: الدين الخارجي لمصر في مستوى آمن: القروض لا تتعدى 125 مليار دولار

نفت مصادر حكومية، ما تردد حول ارتفاع حجم القروض الخارجية المعلن عنها في مصر إلى 225 مليار دولار، مشيرة إلى أنَّ حجم القروض الخارجية المعلن عنها في مصر لا يتعدى الـ125 مليار دولار، مؤكّدة أنَّ الدين الخارجي لمصر في مستوى آمن.

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّ تلك الادعاءات اعتمدت على فرضية خاطئة وبيانات غير صحية، مشيرة الى أنَّ حسابتهم للدين الخارجي تتضمن المشروعات التنموية والتي اعتبرها قروض، فمثلا أشار إلى أنَّ حساباته لحجم الدين الخارجي تتضمن التكاليف الإستثمارية لشركة «إيني» الإيطالية، وهو بند من غير المنطقي بالمره إضافته للدين الخارجي وفقا لكافة المعايير والأسس الاقتصادية خاصة أن شركة «إيني» تستثمر في مصر.

الدين الخارجي طويل الأجل على البنك المركزي

وبحسب بيان البنك المركزي، انخفض الدين الخارجي طويل الأجل على البنك المركزي، من 25.226 مليار دولار في يونيو 2020، إلى 23.172 مليار دولار في سبتمبر 2020، بينما صعد الدين الخارجي قصير الأجل على البنك المركزي إلى 2.762 مليار دولار، مقابل 2.659 مليار دولار، إضافة إلى أن ديون البنوك الخارجية تتراجع طفيفا لتسجل 11.810 مليار دولار.

وقال البنك المركزي المصري، إنَّ الديون الخارجية على البنوك، تراجعت طفيفًا لتسجل 11.810 مليار دولار في سبتمبر، مقابل 11.920 مليار دولار في يونيو السابق عليه.

الاحتياطي النقدي لمصر وصل إلى 40.062 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإنَّ الاحتياطي النقدي لمصر قفز إلى 40.062 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قيمتها 841 مليون دولار، مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري الثلاثاء الماضي، وسجل الاحتياطي النقدي لمصر في نوفمبر الماضي 39.221 مليار دولار، وتسلمت مصر الشهر الماضي الشريحة الثانية من قرضها مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار.