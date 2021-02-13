مصدر بالشرقية: غلق أقسام عزل مرضى كورونا في 5 مستشفيات لتراجع الإصابات

أكد مصدر بمديرية الصحة بالشرقية إغلاق أقسام العزل في 5 مستشفيات، منها «الزقازيق العام» و«الصالحية الجديدة» و«تلراك» و«الزوامل» بعد تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا، حيث لم يتم استقبال أي مريض يعاني من الإصابة بالفيروس خلال الأيام الماضية.

وشدد المصدر على استمرار رفع درجة الاستعداد في هذه الأقسام، للتعامل مع أي مريض حال استقباله، والتأكد من إصابته بالفيروس.

تراجع الإصابات بكورونا في الشرقية

وذكر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الوطن»، إنه بخلاف الأقسام التي أُغلقت، فإن هناك 23 قسمًا للعزل بمختلف مراكز المحافظة يتردد عليها المرضى بنسبة تتراوح ما بين 10% لـ45%.

وتابع، بأنه مع بداية الموجة الثانية من جائحة «كوفيد-19» خُصص في بعض المستشفيات من 100 لـ130 سريرًا لحجز مرضى كورونا، وتم تقليص العدد حاليًا لـ30 أو 40 سريرًا، وذلك بسبب قلة الأعداد.

وأشار إلى أن المستشفيات المخصصة بشكل كامل لحجز مرضى كورونا هي مستشفى الصدر بالزقازيق، و«الحميات»، و«طوارئ فاقوس»، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغال بها حاليًا تتراوح بين 45 لـ50%، ومشيرًا إلى أن الوضع الصحي بالمحافظة آمن.

الالتزام بالإجراءات الوقائية

وشدد المصدر على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وعدم التصافح، لدورها في تعزيز القدرة على مواجهة الجائحة.

وأكد أن جميع الأطقم الطبية من أطباء وممرضين في المحافظة يؤدون عملهم على أكمل وجه لمواجهة هذه الجائحة في الخطوط الأمامية، إضافة إلى الحرص على تقديم الخدمة الطبية للمرضى الذين يعانون من أي أمراض بخلاف فيروس كورونا.