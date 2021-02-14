البابا تواضروس يدشن مذابح وأيقونات كنيسة العذراء بالإسكندرية.. اليوم

يدشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، مذابح وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والأنبا موسى الأسود، بمنطقة المنشية غرب الإسكندرية، بمشاركة الأنبا إيلاريون، أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية.

والكنيسة التي ستدشن مقامة على مساحة 600 متر، واشتريت من الطائفة المارونية عام 1999، وتتكون من 4 أدوار.

اليوم تدشين «العذراء» وغدا «مارجرجس»

فيما يدشن البابا تواضروس الثاني، غدا الاثنين، مذابح وأيقونات كنيسة مارجرجس والأنبا أنطونيوس، بمنطقة محرم بك، خلال الزيارة الثانية التي يقوم بها إلى محافظة الإسكندرية، خلال العام الجاري، عقب ترأسه الشهر الماضي، قداس عيد «الغطاس المجيد» في الكنيسة المرقسية بالمحافظة ذاتها، كعادته كل عام، بحضور عدد محدود من الكهنة والأساقفة، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتغلق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، باب الطعون في المرشحين لحركة رسامات الأساقفة الجدد، المقرر أن تجرى يومي 6 و7 مارس المقبل، لأول مرة بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بيد البابا تواضروس الثاني، الذي أرسل الخميس الماضي، خطابا إلى الأنبا دانيال، أسقف المعادي، سكرتير عام المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأعضاء لجنة سكرتارية المجمع، بخصوص أسماء الرهبان المرشحين للأسقفية، مطالبهم بعرض الأسماء المرشحة على أعضاء المجمع المقدس لإبداء آرائهم في المرشحين، اعتبارا من الجمعة الماضي، ولمدة 3 أيام، تمهيدا لإتمام طقس السيامة، نظرا لاحتياج بعض الخدمات الكنسية إلى الرعاية الأسقفية.

أسماء المرشحين للأسقفية

وتضمن الخطاب ترشيح «تجليس الأنبا مكاريوس على إيبارشية المنيا وتوابعها، وتجليس الأنبا ساويرس على ديري الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة، وسيامة الراهب القمص إغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيسا لدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والراهب القمص ثاؤفيليس المحرقي أسقفا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، والراهب القمص سيرابيون السرياني أسقفا لإيبارشية شرق المنيا، ورسامة الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي أسقفا عاما في أفريقيا، والراهب القس سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لكنائس عزبة النخل، والراهب القمص زوسيما المحرقي أسقفا عاما لإيبارشية نيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، والراهب القس ماتيروس أفامينا أسقفا عاما لكنائس عين شمس والمطرية».