انطلاق كورس «الدفاعيات» اليوم بمركز البابا كيرلس في الإسكندرية

تنطلق أولى محاضرات كورس «الدفاعيات»، اليوم، الذي يقدم مركز البابا كيرلس عمود الدين للدراسات اللاهوتية التابع للكلية الإكليركية بالإسكندرية، والذي يقدم بنظام «أون لاين»، ويشارك فيه 78 ألف دارس.

وتبدأ الدراسة في السادسة مساءً عبر محاضرة «الإلحاد المعاصر وكيف نقاومه»، والتي يحاضر فيها الدكتور جورج باسيليوس، أستاذ علم الدفاعيات بأمريكا وكندا، على أن تستمر الدراسة 4 أسابيع، ويختبر الدارس فيما درسه من خلال امتحانين بدلًا من 4 امتحانات كما، كان معتاد في الدراسات السابقة.

وتقوم الدراسة على أساس الحضور المباشر عبر برنامج «zoom»، حيث يضم 1000 مشترك فقط، بينما يتابع باقي المشاركين عبر البث المباشر من خلال قناة المركز على موقع «يوتيوب»، وفي حال عدم القدرة على الحضور المباشر، فيوفر المركز المحاضرة مسجلة على «يوتيوب» و«سوند كلاود»، فضلًا عن رفع ملف صوتي على «التلجرام».

يشار إلى أنه تم إطلاق أسرة خريجين الكلية الاكليركية في أكتوبر من عام 2018، وأطلق المركز في شهر نوفمبر من ذات العام، حيث قدم «الكورس الأول» تحت عنوان «لاهوتيات1»، ومن ثم الكورس الثاني تحت عنون «ليتورجيا1» ويقصد بها علم العبادات والصلوات الاجتماعية بكل أنواعها، ولكن استقر الرأي على إطلاق هذا الاصطلاح على القداس الإلهي تحديدًا.

واعتاد المركز على تقديم الدراسات عبر مقر الاكليركية بالكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل، حيث كان يعتاد الحضور 200 دارس فقط، قبل أن تتحول الدراسة بنظام الأون لاين والذي ساهم في ارتفاع أعداد الدارسين إلى قرابة 80 ألف دارس حاليًا.