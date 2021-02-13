وزير التعليم قبل ساعات من مؤتمر تحديد مصير الامتحانات: سلامة الطلاب أهم

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ الوزارة تناقش الحلول والمقترحات النهائية مع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، لإعلان تفاصيل آليات عقد الامتحانات، وكيفية بداية الفصل الدراسي الثاني، مشيراً إلى أنَّ جميع توصيات لجنة كورونا سيتم تنفيذها، للحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية والامتخانية، قائلاً: «الوزارة تضع حماية الطلاب والمعلمين من كورونا في أولويات أهتماماتها».

وقال شوقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ الوزارة لن تلجأ إلى إلغاء الامتحانات أو العام الدراسي الحالى، للحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب، موضحاً أنَّ الوزارة عرضت جميع السيناريوهات والمقترحات الخاصة بإجراء الامتحانات وعودة الطلاب للمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني، على لجنة كورونا، لإبداء الرأي النهائي، لتنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، منوهاً إلى أن العام الدراسي الحالى 2020-2021، استثنائي في ظل جائحة كورونا، ونحن حريصون على إستكمال العام الدراسي، للحفاظ على مستقبل الطلاب التعليمي.

وأضاف وزير التربية والتعليم، بأنَّه سيعلن غداً الأحد الموافق 14 فبراير الجاري، كل تفاصيل آليات عقد الامتحانات لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم والشهادة الإعدادية، وطريقة شرح وتدريس مناهج الفصل الدراسي الثاني، مؤكّداً أن الوزارة لديها من الخبرات في التعامل مع تلك الأزمات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا مهمًا الاثنين الماضى، لاستعراض السيناريوهات المقترحة لاستكمال العملية التعليمية خلال الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري، وكذا الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن أن الاجتماع تناول عرض ومناقشة السيناريوهات المقترحة من قبل وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، بشأن استكمال الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي الجاري، وفي الوقت ذاته، تم استعراض الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، تمهيدًا لعرض ذلك كله على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وأكد أن رئيس الوزراء وجّه خلال الاجتماع بضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة في جميع المدارس والجامعات، قبل استئناف العملية التعليمية.