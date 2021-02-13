مدبولي يتفقد تطوير سور مجرى العيون.. وهاني يونس: بنغير شكل مصر (فيديو)

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي رئيس مجلس الوزراء، فيديو مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون، بصحبه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، و اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وعلق «يونس» خلال الفيديو قائلًا: «المنطقة دي كانت خرابة بالمعنى الحرفي للكلمة، شوفوا دلوقتي رجالتنا بيعموا إيه، اتفرجوا دلوقتي الرجالة هيخلوها بالشكل ده، هتتناغم مع اللي بيحصل في منطقة روضة السيدة، والسيدة زينب بوجه عام، ومنطقة عين الصيرة».

وتابع: «احنا بنغير شكل مصر، مش هنسيب القاهرة تحترق مثل ما زعم البعض، هنطورها ونجملها ونرجعها لسابق عصرها ورونقها الجميل»