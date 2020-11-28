فيديو.. هاني يونس عن تطوير سور مجرى العيون: هتبقى فوق الخيال

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، بثًا مباشرًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لأعمال تطوير سور مجرى العيون، بعدما جرى نقل مدابغها إلى منطقة الروبيكي في مدينة بدر.

وقال يونس، إن هذه المنطقة ستكون عالمية، ستُطور على التراث الإسلامي، لكي يتم ربطها مع منطقة بحيرة عين الصيرة وروضة السيدة، لتصبح مصر لديها قاهرة إسلامية جديدة.

وأضاف يونس: "ما يحدث هو مجهود خارق، وكل المنطقة ستشهد تطويرا رائعًا وفوق الخيال.. مصر بتتبني من جديد، صحة وتعليم وإسكان وتطوير العشوائيات".

ويتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حاليًا، أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون، ويرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.

يأتي ذلك، عقب تفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير المعهد القومي للأورام، ومستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني بعد تطويرها.