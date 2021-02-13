تسعيرة إحلال السيارات المستعملة: الملاكي بـ22 ألفا و65 للميكروباص

تطوّر جديد في المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عاماً فأكثر بـ7 محافظات، أعلن عنه محمد معيط وزير المالية اليوم مشيراً إلى أنَّ الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل المرحلة الأولى.

ووفقًا لتسعيرة الإحلال، سيتمّ منح صاحب كل سيارة ملاكي من المستفيدين بهذه المبادرة 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه، مع تحديد سعر فائدة متناقصة 3٪، وفترة سداد تصل 10 سنوات.

وحالياً، تكثف وزارة التجارة والصناعة من تحركاتها من أجل الإسراع بعملة فرز ومراجعة طلبات المتقدمين، حيث سيتمّ التواصل مع المواطنين المتقدمين خلال النصف الثاني من الشهر الجاري لإبلاغهم بتفاصيل الخطوات التي عليهم اتخاذها من أجل تسليم سياراتهم القديمة والحصول على السيارة الجديدة.

ووفقًا لما ذكره مصدر بوزارة التجارة، لـ«الوطن» فإن المبادرة مستمرة وباب تقديم الطلبات مفتوح دون تحديد سقف زمني لغلق الباب أمام المتقدمين، مؤكّدًا أنَّ الوزارة بدأت بالفعل العمل على مراجعة الطلبات كما بدأت في التواصل مع الجهات المختصة والمعنية بالمبادرة للتنسيق بشأن الخطوات التالية.

وبحسب مصادر، سيبدأ منتصف فبراير إرسال رسائل لـ47 ألف شخص تقدموا للمبادرة، لتعريفهم بموقفهم، بالتنسيق مع 38 بنكاً، و9 شركات مشاركة إلى جانب الحكومة في هذه المبادرة، وتضم منظومة إحلال السيارات المتهالكة 7 سيارات ملاكي تشمل: «لادا جرانتا، BYD f3، أكسنت، ألنترا، صني، سنترا، شيفرولية أوبترا»، إضافة إلى 3 سيارات ميكروباص هي: «زيمكس، كينج لونج، فوتون».

ولن يكون بمقدور من تتجاوز سيارتهم موديل 2001، ومن تجاوزت أعمارهم 55 عامًا، ومن اشترى سيارة بعد 4 يناير الحصول على سيارة في إطار هذه المبادرة.