ماذا حدث بعد 30 يوما من إطلاق مبادرة إحلال السيارات؟

مر نحو شهر تقريبًا على مبادرة الدولة بشأن إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عامًا وتحويلها إلى الغاز الطبيعي، وهى المبادرة التي لاقت ترحيبًا في أوساط المواطنين، من مالكي السيارات المتهالكة، والباحثين عن اقتناء سيارة جديدة بأقل التكاليف.

ومع انطلاق المبادرة التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة في 4 يناير الماضي، بدأ العديد من المواطنين في تقديم طلبات الإحلال، عبر الموقع الإلكتروني الذي تم تدشينه خصيصًا من أجل تسجيل الطلبات، وبيانات الراغبين في الإحلال، وبحسب مصدر مسئول بالوزارة فإن عدد الطلبات المقدمة حتى الآن تجاوز حاجز الـ60 ألف طلبًا، موضحًا بأن نسبة كبيرة من تلك الطلبات كانت لصالح أصحاب السيارات الملاكي.

وتسبب إنطلاق المبادرة في حالة من التهافت من جانب مالكي السيارات التي تم إنتاجها في العام 2001، فيما دون ذلك، وتركزت التساؤلات حول المدى الزمني الذي يمكن خلاله الحصول على السيارة القديمة.

وبحسب الشروط التي وضعتها المبادرة فإن هناك عدد من الاشتراطات التي يجب توافرها في السيارات التي يتقدم أصحابها بغرض الإحلال، أهمها أن تكون السيارة قد مضى على إنتاجها 20 عامًا، وأن تكون رخصتها سارية وغير منتهية، فضلًا عن ملكية السيارة بشكل مباشر لصاحب الطلب المقدم، وألا يزيد سن المتقدم عن 55 عاما.

وبعد أول أسبوعين من إطلاق المبادرة، قامت وزارة التجارة باستحداث شرط جديد، لم يكن موجودًا ضمن اشتراطات المبادرة في بدايتها، والذي تمثل في عدم قبول أي سيارة تم شرائها وتسجيل ملكيتها بعد تاريخ إطلاق المبادرة، أي يوم 4 يناير الماضي، وعلى الرغم من أن هذا الشرط لم يعلن رسميًا، إلا أن مسئول بوزارة التجارة والصناعة قال لـ«الوطن» إن هذا الشرط سيتم تطبيقه ولن يتم قبول السيارات التي تم شرائها بعد هذا التاريخ.

وأوضح أن السبب الأساسي لوضع هذا الشرط هو رصد حركة شراء كبيرة في سوق السيارات المستعملة، ولجوء عدد كبير من المواطنين إلي شراء سيارات قديمة بأسعار مبالغ فيها، من أجل الاشتراك في المبادرة، وهو ما دفع الوزارة إلي وضع هذا الشرط، لوقف عملية الإتجار بالسيارات القديمة، وهو الشرط الذي يمكن إعادة النظر فيه مستقبلًا، بحسب المصدر.

وبحسب المسئول فإن باب التقديم إلي المبادرة لا يزال مفتوحًا لمن يرغب في الإحلال، حيث لم يتم تحديد سقف زمني لعملة التقديم، أو التسجيل في الموقع، موضحًا بأن الوزارة تستعد حاليًا لفرز الطلبات التي تم تقديمها.

وأنه سوف يتم إبلاغ المتقدمين فور الانتهاء من عملية الفرز، حيث سيتم توجيههم إلي البنوك من أجل الحصول على الموافقة الإئتمانية، ثم سيتم بعدها إعلامهم بأماكن التخريد، ومواعيد تسليم السيارات الجديدة.وطالب المصدر المتقدمين بالصبر والتأني لحين الانتهاء من كافة الإجراءات، مشيرًا إلي المبادرة تضم أطراف حكومية عديدة منها وزارات المالية والداخلية، والتنمية المحلية، بجانب البنك المركزي.

وفي يناير الماضي أطلقت وزارة التجارة والصناعة مبادرة إحلال السيارات التي تستهدف إحلال نحو 250 ألف سيارة قديمة، على 3 مراحل، منها 70 ألف سيارة ملاكي وميكروباص خلال العام الجاري، وتقدم المبادرة تسهيلات كبيرة تتمثل في فائدة مدعمة لا تزيد نسبتها عن 3%، فضل عن حافز حكومي يتم إضافته على ثمن تخريد السيارة كمقدم للشراء، في حين يتم سداد باقي قيمة السيارة من خلال قرض يتم سداده على فترة تتراوح بين 7 إلي 10 سنوات.