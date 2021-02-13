توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. نشاط للرياح وأمطار خفيفة إلى متوسطة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من غد الأحد حتى الثلاثاء المقبل، موضحة أنَّ الطقس غدًا مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري نهارًا شديدة البرودة على تلك المناطق ليلا.

ونوهت الأرصاد إلى أجواء معتدلة على السواحل الشمالية نهاراً شديدة البرودة ليلا، وأخيراً مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومائل للدفء على شمال الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، أكّدت الهيئة استمرار الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الأولى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشكالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عد من المحافظات خلال الـ72 ساعة المقبلة:

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 14 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 13.

درجات الحرارة يوم الإثنين 15 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13.

درجات الحرارة الثلاثاء 16 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.