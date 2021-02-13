3 طلبات لـ«جنايات المنصورة» في قضية التحرش بـ«فتاة ميت غمر»

عقدت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضية التحرش بـ«فتاة ميت غمر»، والمتهم فيها 7 شبان، بعد أن وجهت إليهم النيابة العامة اتهامات بهتك العرض والتعرض لأنثى وتلميحات جنسية بالقول والفعل، علاوة على 5 جنح أخرى، لقيادة سيارة بدون ترخيص لاثنين من المتهمين، وواقعتي الابتزاز والتشهير.

حضر الجلسة 5 محامين من منظمات حقوق المرأة، للدفاع عن المجني عليها، وإعلان المنظمات المنتسبين لها وقوفهم في صف الفتاة المجني عليها «ياسمين م. أ.»، وشهرتها «بسنت»، 23 سنة، طالبة بكلية الزراعة جامعة بعين شمس، ومقيمة بمدينة ميت غمر.

وطلبت المحكمة حضور المجني عليها شخصياً لمناقشتها فيما تعرضت له، وكذلك حضور رئيس مباحث قسم ميت غمر لمناقشته في التحريات التي أجراها حول الواقعة، كما طلبت إيداع تقرير الباحث الاجتماعي عن المتهمين الأحداث في القضية.

وطالب جمال الأخرس، محامي المتهمين، بإخلاء سبيلهم كونهم لهم محل إقامة معلوم لدى جهات التحقيقات، وهم: «محمد ص. أ.»، و«أحمد س. أ.»، و«محمد ق. ف.»، و«عبدالله أ. م.»، و«محمد هـ. م.»، و«مصطفى هـ. م.»، و«علي م. أ.»، وقررت المحكمة رفع الجلسة، وتحديد الجلسة الثانية في نهاية اليوم.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي فيديوهات لواقعة تحرش جماعي ليلة الخميس 10 ديسمبر 2020 بفتاة أثناء سيرها بشارع بورسعيد بمدينة ميت غمر، وتمكنت المباحث من تحديد 7 شباب ظهروا في فيديوهات التحرش، وتعرفت المجني عليهم.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات محبوسين، بعد أن وجهت لهم اتهامات بهتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد والتعرض للمجني عليها وذلك بالطريق العام، بأن قاموا بملاحقتها وتتبع خط سيرها، وإتيانهم أمور وتلميحات جنسية بالقول والفعل، وأنهم تتبعوا الفتاة بسيارة ودراجة نارية، ورشقوها بنظراتهم وأغلقوا عليها طريق سيرها لترضخ لهم وينالوا شرفها، ووضعوا أجسادهم بجسدها على النحو الذي ورد بالتحقيقات.