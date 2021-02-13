مدبولي يكشف خطة الدولة في التعامل مع مباني «القاهرة الإسلامية»

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنَّ منطقة القاهرة الإسلامية تأثرت بالبناء العشوائي، مبينًا أنَّ هذه المباني لم تكن موجودة من قبل في منطقة القاهرة الإسلامية، مؤكدًا خلال جولة له في منطقة سور مجرى العيون أنَّ هذه التدخلات زادت في الفترة التي لم تتدخل فيها الحكومة، لافتًا إلى أنَّ زلزال 1992 أثر على بعض المباني في القاهرة الإسلامية.

وأشار مدبولي، خلال جولته، إلى أنَّ المنازل التي تأثرت في هذا الوقت انتقل أهلها لمنازل أثرية وعاشوا فيها بطريقة غير سليمة عبر ممارسة أنشطة شديدة التلوث وخطرة وتمثل تهديد حقيقي للمنطقة.

وأوضح مدبولي، أنَّ الحكومة عملت على عدة محاور منها ترميم الأثر والحفاظ على النسيج العمراني الذي يميز هذه المنطقة، مشيرًا أنها معروفة بمدى تميزها بالمباني الأثرية والنسيج العمراني، منوهًا إلى أنَّ المباني القديمة التي لم تسجل كآثار وتمثل تراث حضاري وكمان جزء من النسيج الخاص بالمنطق، لافتًا إلى أنَّه يتمّ الحفاظ عليها وترميمها.

وأكّد مدبولي، أنَّ هناك مباني دخيلة ظهرت في الفترات الأخيرة أو مباني متهدمة بالكامل وعبارة عن حطام وأراضي خربة، لافتًا إلى أنَّ هناك مقترحات بالتدخل بالرجوع لأصل هذه المباني حيث تمّ توثيق هذه المناطق وسيتمّ الرجوع لهذه الصور التي وثقها المستشرقين بخلاف الخبراء الذين وثقوا المنطقة من المصريين وسيتمّ الرجوع لأصل المنطقة مع محاولة إرجاعها لما كانت عليه.