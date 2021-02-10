متحدث الوزراء: طريقة استكمال الترم الثاني ستظهر الأسبوع المقبل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه لم يجري اتخاذ أي قرار في اجتماع وزراء الأسبوعي اليوم، بشأن الدراسة، والأمر متروك للجنة الأزمات، التي ستنعقد مطلع الأسبوع المقبل، التي ستحدد موعد الامتحانات وطريقة استكمال الترم الثاني من واقع ما سيعرضه الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «extra news»، أن كل ما نشر اليوم من وثائق مزورة منسوبة لمجلس الوزراء، تفيد بتأجيل التعليم غير صحيح، موضحا أن القرار سيكون بداية الأسبوع المقبل، لافتا إلى وزارة التربية والتعليم، لديها تصور كامل حول إجراء الامتحانات واستكمال الترم الثاني، وسيعلن عنها وزير التعليم الأسبوع المقبل.

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: «تابع الجميع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي التاريخية لمنطقة عزبة الهجانة التي تعد منطقة غير مخططة يصعب نقلها بالكامل لأن التكلفة ستكون كبيرة جدا، مشيرا إلى أن التدخلات ستشمل محاولات فتح محاور مرورية كبيرة لخلخلة التركز السكاني والتعامل مع أي كارثة متوقعة، سيكون تدخل من خلال وزارة التضامن ووزارة التعليم بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني لرفع مستوى المعيشة».

وواصل: «الدولة حريصة على التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة لأن تكلفة إنشاءها أرخص بكثير من تعديل تخطيط مدن قديمة، والسبب في إنشاء مجتمعات عشوائية هو ضعف الدولة وعدم وجود منشآت جديدة قابلة لاستيعاب الأشخاص».

واستطرد: «الحكومة تعي أن المدن الجديدة وسيلة فعالة لمحاربة العشوائيات لذا تم إنشاء أكثر من 30 مدينة جديدة في فترة وجيزة».