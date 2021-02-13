في حادثين مختلفين.. حروق بالوجه والجسم لربة منزل وتلميذ بالدقهلية

أصيبت ربة منزل بالدقهلية، اليوم، بحروق متفرقة بالذراع الأيسر والقدمين من الدرجة الثانية، أثناء تشغيلها ماكينة توليد الكهرباء باستخدام البنزين، وفي حادث آخر بالسنبلاوين أصيب تلميذ بحروق في الوجه من الدرجة الثانية أثناء التدفئة.

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تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود إشارة الى مركز شرطة المطرية من مستشفى المنزلة العام بوصول «فاطمة.إ.م »، 30 سنة، ربة منزل ومقيمة قرية «العصافرة » دائرة المركز مصابة بحروق بالذراع الأيسر والقدمين بنسبة 30%.

وبانتقال ضباط المباحث والفحص بسؤال زوجها «محمد.س.ب»، 34 سنة، عامل، في محضر الشرطة، قرر أنه حال قيام زوجته بوضع مادة بترولية «بنزين» بماكينة توليد الكهرباء بالمنزل محل سكنهما سقطت كمية منه عليها وعقب قيامها بتشغيل الماكينة حدث بها ماس كهربائي وتطاير بعض الشرر عليها، ما أدى لاشتعال النيران بملابسها وإصابتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وفي حادث آخر تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول «عبده الشحات أحمد الدسوقي»، 10 سنوات تلميذ، ومقيم طرف أسرته بقرية «الزهايرة»، دائرة المركز مصابة بحروق بالوجه من الدرجة الثانية، ادعاء حادث عارض.

بانتقال الضباط وبالفحص وسؤال شقيقه المدعو حسن الشحات، 32 سنة عامل، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر أنه حال قيام شقيقه بإشعال النيران بكمية من الأخشاب للتدفئة أمام المنزل وأثناء سكبه كمية من البنزين أمسكت النيران به، ما أدى إلى إصابته، ولم يتهم أحد، وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.