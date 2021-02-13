القافلة البيطرية تواصل أعمالها بقرى شبين القناطر لمدة شهر

أكدت الدكتورة أمل العسيلي، وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة القليوبية، أن القافله البيطرية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع لعام 2021، واصلت أعمالها في قرى مركز شبين القناطر، اليوم السبت، بالتنسيق مع النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، وبدعم من محافظة القليوبية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، للتحصين والتسجيل والترقيم والإرشاد

قالت «العسيلي»، في تصريحات لها مساء اليوم، إن الحملة تضم عدداً كبيراً من الأطباء، حيث تم تكثيف الدعاية الإرشادية عن أهمية التحصين والتسجيل والترقيم، وتم عمل توعية للمربين في المساجد ونشر الوعي، بين الفلاحين من أجل نجاح القافلة، والقيام بالخدمة البيطرية على أكمل وجه، والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، والقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

ومن جانبه، قال النائب مدحت الكمار إن القافلة ستتوجه غداً الأحد، إلى قرية «الزهويين» وباقى القرى تباعاً، وتقوم بإجراء الكشف البيطري، وتقديم العلاج اللازم بالمجان، لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، بالتنسيق مع محافظة القليوبية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمشاركه المجتمعية، حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة، بما يعود بالنفع على المربين وصغار المزارعين.

وأوضح «الكمار» أن القافله تشمل أيضاً عقد ندوات توعوية للفلاحين ومربي الماشية بأهمية التحصين، للحفاظ على الثروة الحيوانية، والاطمئنان على سلامتها، للوقاية من تلك الأمراض سريعة الانتشار، والتي تتسبب في إجهاض أعداد كبيرة من الحيوانات، وكذا تعرضها للوفاة، خاصةً الصغيرة منها.

ومن جانبه، أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع يأتي بهدف حماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة بمختلف المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية، وتعاون كافة الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة لمدة شهر.