"بيطري القليوبية" تستعد لعيد الأضحى بإلغاء الإجازات

رفعت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية درجة الاستعداد القصوى، ومنعت جميع إجازات الأطباء، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقالت الدكتورة أمل العسيلى وكيل ااوزارة للطب البيطرى بالقليوبية، أن المديرية خصصت 30 مجزرًا على مستوى المحافظة، تم تزويدهم بأطباء بيطريين متخصصين من الوحدات البيطرية والإدارات، للعمل على مدار الساعة، لاستقبال وذبح الأضاحي خلال العيد عقب الصلاة وحتى مغرب اليوم الرابع مجانًا، للحفاظ على البيئة، والتأكد من سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين.

وأضافت وكيل الوزارة للطب البيطرى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات البيطرية بالمراكز والمدن لتلقي الشكاوى، ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال أيام العيد.

وتابعت "العسيلي" بأنه تم تكثيف الحملات التفتيشية على الجزارين ومحال بيع اللحوم، بالاشتراك مع مباحث التموين والصحة والوحدات المحلية، لمتابعة المعروض والمخزون من اللحوم، والتي ستقدم للمواطنين خلال العيد.

وأوضحت وكيل الوزارة للطب البيطري، أن المديرية اتخذت مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، عن طريق تزويد المجازر بالمطهرات والمعقمات والكمامات، وتطبيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة العاملين والمضحين الذين سيتوافدون على المجازر لذبح أضاحيهم خلال العيد.