شيرين توجه رسالة رومانسية لـ حسام حبيب: بنام على صوت دقات قلبك

وجَّهت الفنانة شيرين عبدالوهاب رسالة رومانسية لزوجها المطرب حسام حبيب قبل ساعات من موعد الاحتفال بعيد الحب.

ونشرت شيرين صورة لـ حسام حبيب، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، وعلقت عليها قائلة: «بحبك، ربنا ما يحرمني من دقات قلبك اللي بنام على صوتهم كل يوم، ويديمك ليا نعمة لآخر العمر».

ونفت شيرين عبدالوهاب بهذه الرسالة كل الشائعات التي انتشرت بشأن نشوب خلاف بينها وبين زوجها حسام حبيب، وأكدت بشكل غير مباشر أن العلاقة بينهما أكثر من جيدة ولا يشوبها شائبة.

حفل الشارقة

وكانت شيرين عبدالوهاب قد أعلنت تأجيل حفلها الغنائي الذي كان مقرر إقامته بإمارة الشارقة يوم 19 فبراير الماضي بسبب فيروس «كورونا»، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» قائلة: «تزامناً مع الإجراءات وتدابير الصحة الاحترازية بدولة الإمارات العربية المتحدة، تم تأجيل حفل يوم 19 فبراير بالشارقة على مسرح المجاز لإشعار آخر.. إن شاء الله لقاؤنا قريب».

وتسبب هذا التأجيل في شعور شيرين بالحزن الشديد لأنها كانت مشتاقة لمقابلة جمهورها الذي افتقدته بسبب تأثير جائحة كورونا على الحفلات، وقرار الحكومات بإلغاء الحفلات بسبب التجمعات التي قد تُزيد من أعداد المصابين بهذا الوباء العالمي.

أرض الجمال

وكانت شيرين قد استقبلت عام 2021 بطرح أغنية جديدة بعنوان «أرض الجمال» بهدف الترويج للسياحة المصرية، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع أمير سمير وإيهاب سمير.

وتقول كلمات الأغنية:-

مصر الجميلة بتناديك وكل إيد ممدودة ليك

ويا رب يبقى الجاي خير وأمان

سحر الطبيعة هرم ونيل

وسهر وليل غير أي ليل

وعيون بتضحك ليك في كل مكان

بحر وسما سحر وخيال

على أرضنا أرض الجمال

وجمال هنا مخطرش يوم على البال