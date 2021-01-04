شيرين عبدالوهاب تنعي وحيد حامد: أعزي الفن المصري في وفاته

نعت الفنانة شيرين عبدالوهاب الكاتب الراحل وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح يوم السبت الماضي، داخل مستشفى الصفا بالمهندسين، بعد أزمة صحية طارئة تعرض لها منذ عدة أيام، عن عمر ناهز 77 عامًا.

وكتبت عبدالوهاب عبر حسابها الشخصي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلة: «أحب أعزي الشعب والفن المصري في وفاة الأستاذ الكبير وحيد حامد ربنا يغفر له و يرحمه».

مشاكل بالقلب أدت لتدهور حالة وحيد حامد الصحية

وكان الكاتب وحيد حامد قبل وفاته قد تدهورت حالته الصحية مما أدي إلي نقله إلي المستشفي قبل الوفاة بحوالي 10 أيام وهو في حالة حرجة، وقام الأطباء بتشخيصه بأنه مصاب بخلل في وظائف الكبد والتي تسببت في ارتفاع نسبة الإنزيمات بدرجة كبيرة مما أحدث مشاكل عديدة في القلب.

وتم إيداع الكاتب وحيد حامد قبل وفاته في غرفة العناية المركزة لتدهور حالته بصورة كبيرة وهو ما أدي إلي حدوث غيبوبة وحرص أسرته على سرية مرضه استجابه لرغبته خاصة لأنه كان لا يحب أن يعلن عن مرضه لأي شخص.