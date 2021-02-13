وزيرة الهجرة تلتقي شباب «داون تاون دلتا» بعد عودتهم من الخارج

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، عددا من الشباب الذين التحقوا مؤخرا بالعمل في مشروع «داون تاون دلتا» التي دشنها رجل الأعمال المصري بالخارج أشرف دوس، وذلك خلال زيارة محافظة الغربية للمشاركة في إطلاق مبادرة «صغط تراب.. البداية».

يأتي التحاق هؤلاء الشاب، نتيجة لمبادرة «نورت بلدك»، التي أطلقتها الوزارة لتوفير فرص عمل للمصريين العائدين من الخارج، جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأعرب الشباب العائدون من لبنان والإمارات والعراق والسعودية، الذين التحقوا بالمنطقة اللوجيستية، من المهندسين والعمالة الفنية، عن شكرهم للسفيرة نبيلة مكرم، التي حققت وعدها ووفرت فرصا لهم عمل بمحافظاتهم، بعد أن عادوا من الخارج جراء الآثار الاقتصادية التي نجمت عن فيروس كورونا «كوفيد 19».

وتتوسط المنطقة اللوجيستية «داون تاون دلتا» عشر محافظات بوسط الدلتا، وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيجري توفيرها عن طريق المشروع بعد الانتهاء منه.